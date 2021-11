Výstavy v Trebišove približujú umenie a poľovačky spojené s kaštieľom

Trebišov 19. novembra (TASR) – Dve nové výstavy v Múzeu a Kultúrnom centre južného Zemplína v Trebišove dopĺňajú informácie prezentované v hlavnej historickej expozícii o šľachtických rodoch tamojšieho kaštieľa. Ide o výstavy Poľovnícky salón Andrássyovcov a Umenie v zbierkach šľachtických rodov.



Prvá z nich približuje voľnočasové aktivity trebišovskej šľachty a veľkolepé poľovačky v okolí mesta. „Výstava sa venuje napríklad šľachtickému stolovaniu počas poľovačiek, návštevníkom umožňuje prezrieť si niektoré dobové recepty a venuje sa aj iným voľnočasovým aktivitám, ktoré reprezentuje napríklad vystavený šach na reštaurovanom drevenom intarzovanom stolíku,“ uviedol pre TASR historik múzea Dominik Ferenčík. Výstava bude prístupná do 6. novembra 2022.







Ďalšia výstava Umenie v zbierkach šľachtických rodov sa venuje zberateľskej činnosti bývalých majiteľov trebišovského kaštieľa. S dejinami kaštieľa sú úzko spojené uhorské šľachtické rody Csáky, Szapáry a Andrássy, z ktorých mnohí boli známi svojím zanietením pre umenie. Návštevníka prevedie 18. a 19. storočím, počas ktorých sa v kaštieli objavujú diela od svetoznámych autorov, bezmenných exotických majstrov, ako aj od samotných majiteľov s umeleckým nadaním. Výstava potrvá do konca februára.



„Pri prehliadkach sa nás návštevníci často pýtajú, čo sa stalo s inventárom trebišovského kaštieľa a aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli osud kaštieľa takýmto spôsobom priblížiť,“ uviedol Ferenčík. Súčasťou je podľa neho aj zdigitalizovaný katalóg maďarskej poštovej banky s možnosťou prezrieť si diela z trebišovského kaštieľa, ktoré išli v 30. rokoch minulého storočia do dražby.