Výstup na cisternový vagón v Šali skončil zásahom elektrického prúdu
Výstup na cisternový vagón v Šali skončil zásahom elektrického prúdu
Autor TASR
Šaľa 10. mája (TASR) - V sobotu (9. 5.) vo večerných hodinách v Šali zasiahol človeka elektrický prúd. Podľa prvotných informácií mladistvá osoba vyliezla na cisternový vagón odstavený na koľajisku. Nitrianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Z doposiaľ nezistených príčin ju tam zasiahol elektrický prúd, následkom čoho spadla z vagónu,“ doplnila polícia. Vedené je trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví. „Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony, vek poškodeného, ako aj citlivosť prípadu bližšie informácie poskytovať nebudeme,“ dodala.
Na verejnosť apeluje, že je prísne zakázané liezť na železničné vagóny, stožiare, trakčné vedenia a akékoľvek objekty v blízkosti elektrických sústav železníc. V týchto priestoroch hrozí zásah elektrickým prúdom aj bez priameho kontaktu, čo môže mať fatálne následky.
