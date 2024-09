Výstup na Pustý hrad odštartuje privítaním účastníkov cyklojazdy

Zvolen 6. septembra (TASR) - Tradičné privítanie účastníkov Cyklojazdy histórie odštartuje v sobotu (7. 9.) 32. ročník turistického a vlastivedného podujatia Národný výstup na Pustý hrad. TASR o tom informoval hovorca mesta Zvolen Martin Svatuška.



Otvorenie sa začne o 8.00 h v Parku Ľudovíta Štúra. Po ňom budú mať ľudia dostatok času presunúť sa na hrad, kde sa hlavný program podľa samosprávy začína o 10.00 h. Na návštevníkov počas dňa čaká vystúpenie sokoliarov, historická lukostreľba i hudobné vystúpenia.



Sprievodnými aktivitami bude aj prezentácia výsledkov aktuálnej archeologickej sezóny. "Účastníci podujatia dostanú spomienkový suvenír, miniatúru archeologického nálezu, ktorý pochádza z druhej polovice 13. storočia," objasnil hovorca. Dodal, že v stredoveku sa kľúč nosil na opasku a bol súčasťou každodenného života ľudí. Nález pochádza z Horného Pustého hradu.



Aj posledným ročníkom akcie dominovali predmety objavené pri archeologickom výskume. Podľa mesta v roku 2020 to bola rukoväť dýky zo slonoviny s plasticky stvárneným motívom pasovania do rytierskeho stavu, v roku 2021 zas mušľa spojená s púťou do severošpanielskeho mesta Santiago de Compostela.



Samospráva pripomína, že záujemcovia sa tiež budú môcť zúčastniť na prehliadke hradu s odborným výkladom. Pripravené budú aj hry a remeselné dielne pre deti, razba mincí i knižný stan Matice slovenskej. Návštevu podujatia je možné spojiť s výstupom na Pustý hrad, ktorý trvá z parkoviska pri zimnom štadióne približne 40 minút a vedie po náučnom chodníku.



Pustý hrad vo Zvolene je národná kultúrna pamiatka a významná historická lokalita, ktorá patrí medzi turistické miesta v regióne. Cieľom podujatí je predstaviť verejnosti históriu a význam Pustého hradu, ktorý je súčasťou tematickej kultúrnej trasy Pohronská hradná cesta.