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Výstup na Pustý hrad spojí turistiku so súťažou vo varení guláša
Na hrad sa ľudia dostanú pešo po modrej turistickej značke, využiť však môžu aj kyvadlovú dopravu.
Autor TASR
Zvolen 5. septembra (TASR) - Vo Zvolene v sobotu organizujú tradičný Národný výstup na Pustý hrad. Podujatie prináša množstvo sprievodných aktivít i súťaž vo varení guláša. TASR o tom informoval Martin Svatuška z tlačového oddelenia mesta.
Akcia, ktorá spája turistiku a históriu, odštartuje o 8.00 h vzdaním pocty Ľudovítovi Štúrovi pri jeho buste v parku pri divadle. Z neho sa účastníci vydajú priamo na hrad, oficiálny program 34. ročníka podujatia sa na ňom začína o 10.00 h. Súčasťou bude privítanie účastníkov každoročnej cyklojazdy, nasledovať bude komentovaná prehliadka.
Vlaňajšia premiéra súťaže vo varení guláša sa podľa mesta vydarila, rozhodlo sa tak v nej pokračovať. „Nultý ročník súťaže mal veľký ohlas. Minulý rok súťažilo 15 tímov, do aktuálneho ročníka sa prihlásilo viac družstiev,“ uviedol primátor Zvolena Vladimír Maňka. Guláš pripravia pre 3000 účastníkov výstupu. Hodnotenie vyhlásia napoludnie.
Okrem hlavného programu si návštevníci môžu vyskúšať historickú lukostreľbu a razbu mincí i zapojiť sa do remeselných dielní a hier pre deti. Nazrú do knižného stanu Matice slovenskej alebo ochutnajú z dobovej kuchyne historického stanového tábora. Veľký záujem samospráva očakáva aj pri výstave fotografií nálezov Pustého hradu. Svatuška dodal, že program v sobotu večer vyvrcholí na zvolenskom námestí hudobným koncertom.
Na hrad sa ľudia dostanú pešo po modrej turistickej značke, využiť však môžu aj kyvadlovú dopravu. Premávať bude od mestského úradu na parkovisko pod hradom. Cestujúci ju môžu využiť aj na spiatočnú cestu. Pre imobilných návštevníkov a ľudí s problémami pohybového aparátu bude premávať kyvadlová doprava.
Mesto plánuje rozsiahlu investíciu na Pustom hrade. Pripravené sú projekt, všetky povolenia, má vysúťaženého dodávateľa a zabezpečené financovanie z eurofondov. „Radnica čakala už len na ukončenie kontroly verejného obstarávania,“ spomenul Svatuška.
Akcia, ktorá spája turistiku a históriu, odštartuje o 8.00 h vzdaním pocty Ľudovítovi Štúrovi pri jeho buste v parku pri divadle. Z neho sa účastníci vydajú priamo na hrad, oficiálny program 34. ročníka podujatia sa na ňom začína o 10.00 h. Súčasťou bude privítanie účastníkov každoročnej cyklojazdy, nasledovať bude komentovaná prehliadka.
Vlaňajšia premiéra súťaže vo varení guláša sa podľa mesta vydarila, rozhodlo sa tak v nej pokračovať. „Nultý ročník súťaže mal veľký ohlas. Minulý rok súťažilo 15 tímov, do aktuálneho ročníka sa prihlásilo viac družstiev,“ uviedol primátor Zvolena Vladimír Maňka. Guláš pripravia pre 3000 účastníkov výstupu. Hodnotenie vyhlásia napoludnie.
Okrem hlavného programu si návštevníci môžu vyskúšať historickú lukostreľbu a razbu mincí i zapojiť sa do remeselných dielní a hier pre deti. Nazrú do knižného stanu Matice slovenskej alebo ochutnajú z dobovej kuchyne historického stanového tábora. Veľký záujem samospráva očakáva aj pri výstave fotografií nálezov Pustého hradu. Svatuška dodal, že program v sobotu večer vyvrcholí na zvolenskom námestí hudobným koncertom.
Na hrad sa ľudia dostanú pešo po modrej turistickej značke, využiť však môžu aj kyvadlovú dopravu. Premávať bude od mestského úradu na parkovisko pod hradom. Cestujúci ju môžu využiť aj na spiatočnú cestu. Pre imobilných návštevníkov a ľudí s problémami pohybového aparátu bude premávať kyvadlová doprava.
Mesto plánuje rozsiahlu investíciu na Pustom hrade. Pripravené sú projekt, všetky povolenia, má vysúťaženého dodávateľa a zabezpečené financovanie z eurofondov. „Radnica čakala už len na ukončenie kontroly verejného obstarávania,“ spomenul Svatuška.