Vysvedčenia si prevzalo aj 17.240 žiakov ZŠ v pôsobnosti mesta Košice

Košice 28. júna (TASR) - Koncoročné vysvedčenia si v piatok prevzali aj žiaci z 34 základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice, ktoré navštevovalo 17.240 žiakov. Informuje o tom mesto na svojej webovej stránke s tým, že v budúcom školskom roku očakáva nárast počtu žiakov.



Do ZŠ chodilo v končiacom sa školskom roku zhruba o jedno percento viac detí ako v predchádzajúcom. Zhruba tri stovky žiakov boli deti odídencov z Ukrajiny, čo je medziročne porovnateľné číslo. Na piatich základných umeleckých školách rozvíjalo talent 4172 žiakov a jazykové školy učili 1185 poslucháčov. V oboch prípadoch ide o mierny nárast.



Mesto v budúcom školskom roku očakáva nárast počtu žiakov v košických školách. Začiatkom septembra by do nich malo nastúpiť 2050 prvákov. "Z pohľadu záujmu sú momentálne najvychytenejšie ZŠ Park Angelinum, Hroncova, Masarykova, L. Novomeského a Staničná," uvádza.



Čo sa týka materských škôl (MŠ), tie v školskom roku 2023/2024 navštevovalo 5600 detí. Magistrát pripomína, že Košice sú jednou z mála samospráv na Slovensku, ktorá má dostatok miest vo svojich predškolských zariadeniach. Spresňuje, že v uplynulých piatich rokoch pribudla zásluhou investícií mesta z vlastných zdrojov a eurofondov možnosť výchovno-vzdelávacieho procesu pre 312 detí. Zatiaľ poslednou veľkou investíciou bolo rozšírenie MŠ na Oštepovej ulici o dve triedy pre 44 žiakov.



Podobne ako po uplynulé roky je aj tentoraz možné do mestských MŠ umiestniť všetky deti, ktorých rodičia si podali prihlášku. Vyhovejú aj väčšine žiadostí rodičov detí, ktoré tretí rok ešte nedovŕšili.



"Najväčší záujem o škôlky tradične registrujeme v mestských častiach Sever, Západ a Sídlisko KVP. V každej veľkej mestskej časti máme aj po tohtoročnom zápise voľné miesta v škôlkach. Najviac by sme ich našli v mestskej časti Sídlisko Ťahanovce alebo Nad jazerom. Aj naďalej plánujeme rozširovať kapacity škôlok. Takéto projekty máme spracované pre novú MŠ na Pereši a na elokovanom pracovisku MŠ Húskova na Sídlisku KVP," doplnila vedúca oddelenia školstva košického magistrátu Beáta Lopušniaková.