Vysvedčenia si v Prešovskom kraji prevzalo viac ako 24.000 študentov

Prešov 31. januára (TASR) – Polročné výpisy známok dostalo v piatok 24.032 žiakov v rámci 73 stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Ako pre TASR uviedla v tejto súvislosti hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, každým rokom narastá počet škôl, zamestnávateľov a žiakov zapojených do duálneho vzdelávania.



"Tento nárast je citeľný od vzniku regionálnej kancelárie Dual Point v Prešove. PSK vo februári minulého roka zriadil v rámci svojho úradu oddelenie pre duálne vzdelávanie, ktoré aktívne spolupracuje s Dual Pointom a motivuje školy, zamestnávateľov a žiakov zapájať do systému duálneho vzdelávania," povedala Jeleňová.



"V súčasnosti máme medzi zamestnávateľmi a žiakmi uzatvorených 627 učebných zmlúv, z toho 100 na súkromných školách. Oproti minulému školskému roku je to viac ako 100-percentný nárast. Čo sa týka počtu zapojených zamestnávateľov do systému duálneho vzdelávania, ten sa v kraji zvýšil takmer štvornásobne oproti začiatku minulého školského roka. Počet zapojených prevádzok je v súčasnosti 240. Do systému duálneho vzdelávania je zapojených 36 škôl, z toho 31 v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK a päť súkromných," priblížila Jeleňová.



Najžiadanejšie odbory pre systém duálneho vzdelávania v PSK z pohľadu zamestnávateľov sú podľa jej slov čašník, servírka, mechanik, elektrotechnik a obchodný pracovník.



Čo sa týka záujmu o štúdium, najžiadanejšie odbory sú gymnázium, informačné a sieťové technológie, elektrotechnika, programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, grafik digitálnych médií, stavebníctvo, praktická sestra a učiteľstvo pre materské školy. Najžiadanejšie odbory zo strany zamestnávateľov sú kuchár, čašník, pekár, mäsiar, autopravár–mechanik, biochemik, stolár, tesár a murár.



Ako ďalej povedala, od 1. septembra pripravujú experimentálne overovanie na SOŠ polytechnickej Jána Antonína Baťu vo Svite v odbore technik pre chemický a farmaceutický priemysel.



"Stredná športová škola v Poprade, ktorá vznikla v tomto školskom roku, pripravuje v budúcom školskom roku nový odbor športový managment, ktorý bude pripravovať manažérskych a ekonomických odborníkov pre potreby športovej praxe, kluby, zväzy či súkromné podnikanie v športe," doplnila Jeleňová.