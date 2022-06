Vysvedčenie si v Košickom kraji prevezme vyše 23.700 stredoškolákov

Košice 30. júna (TASR) – Celkovo 23.718 vysvedčení rozdajú vo štvrtok učitelia na 63 stredných školách, ktorých zriaďovateľom je Košický samosprávny kraj (KSK). Koncoročné hodnotenie si prevezmú študenti 19 gymnázií, dvoch konzervatórií, strednej športovej školy a 40 stredných odborných škôl. Informovala o tom hovorkyňa predsedu KSK Anna Terezková.



Vyučovací proces uplynulý školský rok ovplyvnila pandémia o niečo menej. Vzdelávanie prebiehalo prezenčne, za dodržiavania platných nariadení, vyhlášok a usmernení v danom čase. Maturitné skúšky sa po dvoch rokoch konali v štandardnej prezenčnej forme. Zmeny v prijímaní deviatakov na stredné školy priniesla novela školského zákona. Po novom sa zjednotili termíny prijímacích konaní a elektronické aj papierové prihlášky dostali novú podobu. Novinkou bolo, že úspešné výsledky z Testovania 9 neboli automatickou vstupenkou na strednú školu, aj keď riaditelia stále mohli výsledky monitoringu zohľadniť pri prijímacom konaní.



"Teší ma, že po dvoch rokoch sa vyučovanie na stredných školách dostalo aspoň do istej miery do stavu pred pandémiou. Maturanti tiež absolvovali skúšku dospelosti a zasadli za zelený stôl. Novinky, ktoré sa dotkli aj župných stredných škôl, priniesla novela školského zákona. Tak, ako všetky zmeny v školstve, ani tieto nebolo možné uskutočniť bez odhodlaných učiteľov a riaditeľov škôl, ktorí sú základom každej dobrej zmeny, preto im ďakujem za trpezlivosť," uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.



Uplynulý školský rok tiež ovplyvnila vojna na Ukrajine. Pred ňou študovalo na krajských školách 196 žiakov z Ukrajiny. Od vypuknutia vojnového konfliktu podalo žiadosť o štúdium na stredných školách KSK 60 odídencov, z toho 50 študentov bolo zaradených do vyučovacieho procesu. Predseda kraja ocenil aktivity pedagógov a študentov na pomoc ľuďom utekajúcim pred vojnou.