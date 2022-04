Vysvieťme Zvolen na modro prináša aj dokument o deťoch s autizmom

Zvolen 29. apríla (TASR) – S cieľom priblížiť problematiku autizmu širokej verejnosti sa v piatok uskutoční vo Zvolene ďalší ročník podujatia s názvom Vysvieťme Zvolen na modro. Podujatie sa koná pri príležitosti Svetového dňa povedomia o autizme.



„Podujatie sa začína prednáškami odborníkov a rodičov detí s poruchami autistického spektra v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra (KKĽŠ),“ uviedla pre TASR Zuzana Maštenová zo združenia VIA ABA, ktoré sa zaoberá touto problematikou. „V premiére tiež odprezentujeme prvú časť série dokumentárnych filmov s názvom Neviditeľní, ktoré vytvárame s cieľom informovať širšiu verejnosť o problematike autizmu, a to cez príbehy rodín, ktoré žijú s takýmto dieťaťom. V dokumente hovoria aj renomovaní odborníci zo Slovenska, ktorí sa zaoberajú intervenciou alebo diagnostikou detí s autizmom,“ doplnila Maštenová.



Popoludní bude na zvolenskom námestí sprievodný kultúrny program, ktorý vyvrcholí vystúpením Katky Koščovej a skupiny Polemic. Na záver sa sprievod návštevníkov presunie k Zvolenskému zámku a na počesť ľudí s poruchou autistického spektra sa zámok vysvieti vo „farbe autizmu“ namodro.



Podujatie organizuje občianske združenie VIA ABA s podporou Mesta Zvolen.