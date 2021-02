Vyťaženej nemocnici v Žiari nad Hronom pomáha desiatka kňazov i armáda

Žiar nad Hronom 25. februára (TASR) – Situácia v nemocnici v Žiari nad Hronom je naďalej veľmi vážna, kapacity reprofilizovaných lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19 sú celý mesiac plne vyťažené. Personálu pomáhajú kňazi i príslušníci Ozbrojených síl (OS) SR z Levíc, Zvolena a Nitry. Pre TASR to povedala hovorkyňa siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



„Od 18. februára pribudli v nemocnici vojenské posily z Nitry. Jeden z vojakov reguluje vstup ľudí do vakcinačnej ambulancie a dvaja sú zaradení do nepretržitej prevádzky,“ uviedla Fedáková. Ako dodala, vojaci pôsobia v denných i nočných zmenách na COVID oddelení i na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny (OAIM). Vypomáhajú ako sanitári, zabezpečujú odvoz pacientov na vyšetrenie, dezinfekciu prostredia či prezliekanie postelí.



Od októbra 2020 na triážnom pracovisku nemocnice vypomáhajú i príslušníci OS z Levíc, dvojica vojakov zo Zvolena pôsobí od konca decembra na odberovom mieste. Žiarskej nemocnici aktuálne pomáha aj desiatka kňazov banskobystrickej diecézy. Ako dobrovoľníci pôsobia na triážnom pracovisku alebo vypomáhajú pri testovaní na mobilnom odberovom mieste.



V nemocnici v Žiari nad Hronom sú kapacity COVID oddelenia v priebehu februára neustále kompletne naplnené, aktuálne je tu hospitalizovaných 38 pozitívnych pacientov. „Z toho štyria potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie a 34 kyslíkovú liečbu,“ priblížila Fedáková s tým, že najmladší hospitalizovaný pacient má 39 rokov. V domácej karanténe sú v týchto dňoch len dvaja zamestnanci nemocnice.



Vakcinačné centrum žiarskej nemocnice od pondelka (22. 2.) začalo s očkovaním pedagogických zamestnancov do 55 rokov. „Na očkovanie učiteľov vyčlenila nemocnica dennú kapacitu 60 osôb. Dosiaľ bolo teda zaočkovaných 180 učiteľov,“ priblížila Fedáková.











lmu mia