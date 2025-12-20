< sekcia Regióny
Výťažkom z dobročinných trhov v Považskej Bystrici pomôžu mladým ľuďom
Vianočný stromček slávnostne na podujatí podľa neho rozsvieti Perinbaba, návštevníci sa budú môcť zapojiť i do dobročinnej tomboly.
Autor TASR
Považská Bystrica 20. decembra (TASR) - Výťažok z Dobročinných vianočných trhov v Považskej Bystrici poputuje na podporu aktivít a iniciatív mladých ľudí v meste. Podujatie sa bude konať v sobotu popoludní pri dome kultúry, pripravilo ho občianske združenie Život pre mesto. TASR o tom informoval predseda združenia Maroš Chudovský.
„Pred kaviarňou vedľa domu kultúry čakajú na návštevníkov od 15.00 h tradičné vianočné dobroty vrátane skvelého punču či kapustnice, remeselné výrobky a tiež tvorivé dielničky a program pre deti,“ načrtol Chudovský.
Vianočný stromček slávnostne na podujatí podľa neho rozsvieti Perinbaba, návštevníci sa budú môcť zapojiť i do dobročinnej tomboly. „Počas celého večera sa o skvelú atmosféru postará hudba Zuzky Macháčovej, Detský folklórny súbor Poniklec z Udiče a Ľudová hudba Michala Kendralu,“ priblížil s tým, že celý výťažok z akcie opäť poputuje na dobrú vec, konkrétne na podporu aktivít a iniciatív mladých ľudí v Považskej Bystrici.
