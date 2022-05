Výťažok z aukcie Art for Help v Leviciach pomôže aj rodinám utečencov

Levice 10. mája (TASR) – Sociálne slabým rodinám, seniorom z Levíc a v tomto roku aj rodinám utečencov z Ukrajiny bude venovaný výťažok tohtoročnej benefičnej aukcie umeleckých diel Art for Help. Podujatie sa v tomto roku uskutoční v rámci Dní mesta Levice, informovala Adriana Macáková z levického mestského úradu.



Umelecké diela venované do aukcie budú predstavené týždeň pred jej konaním sa na vernisáži v nedeľu 15. mája, záujemcovia si ich môžu pozrieť počas celého týždňa. Samotná aukcia sa uskutoční v nedeľu 22. mája.



Počas predchádzajúcich 13 rokov sa benefičná aukcia Art for Help konala v predvianočnom období v levickej synagóge, v tomto roku sa uskutoční v priestoroch hotela. Cieľom je získať finančné prostriedky, ktoré sú následne rozdelené ľuďom, ktorí ich potrebujú.



Prvý ročník sa uskutočnil v roku 2007, keď svoje obrazy do aukcie venoval zakladateľ myšlienky Jozef Kanyuk. Záujem o aukciu každoročne stúpa či už zo strany umelcov, ale aj zo strany licitujúcej verejnosti, skonštatovala Macáková. V predchádzajúcich dvoch rokoch sa podujatie nekonalo z dôvodu protipandemických opatrení.