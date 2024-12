Výťažok z behu vo Veľkom Krtíši nádeje pomôže chorým deťom

Veľký Krtíš 6. decembra (TASR) - Výťažok z tretieho ročníka Mikulášskeho behu nádeje vo Veľkom Krtíši pomôže chorým deťom. V sobotu (7. 12.) ho organizuje Základná škola Vsevoloda Čechoviča spolu s tamojším amatérskym bežeckým klubom. TASR o tom informovala jedna z autoriek myšlienky a zároveň učiteľka Andrea Lajková.



Dodala, že najdlhšia trať pre bežcov má takmer dva kilometre a tvar nekonečna. Taká je podľa nej aj nádej a preto sa symbolom tohto behu sa stalo nekonečno. "Máme osem kategórií, od mamičiek s kočíkom až po seniorov. Dĺžka trate je však vždy prispôsobená," objasnila.



Ako ďalej uviedla, záujemcovia sa stále môžu na beh registrovať, možné to však bude aj v deň akcie. Podujatie sa začne ráno o 9.00 h. Prvou na štarte bude kategória mamičiek s kočíkmi, ktoré vyštartujú o 10.00 h. "Pre našich účastníkov pripravujeme na nádvorí školy stánky, kde sa budú môcť občerstviť punčom, teplým čajom a pripravená bude aj kapustnica," priblížila s tým, že k dispozícii budú aj koláče. Organizátori podľa nej privítajú, ak prídu bežci či návštevníci podujatia v mikulášskej čiapke alebo inak vianočne oblečení. Prispieť to má k zimnej sviatočnej atmosfére.



Cieľom organizátorov je priniesť charitatívne podujatie, kde sa skĺbia radosť z pohybu i vďačnosť za to, že účastníci môžu športovať. Pozdvihnúť chcú aj povedomie občanov o závažnej chorobe a podporiť deti, ktoré s ňou bojujú. Štartovné tak venujú organizácii, ktorá rodinám pacientov pomáha.