Výťažok z benefičného bowlingového turnaja pomôže ľuďom z Ukrajiny

Prešov 15. marca (TASSR) - Celkovo 10.500 eur sa podarilo vyzbierať na 14. ročníku benefičného bowlingového turnaja, ktorý sa uskutočnil v pondelok (14. 3.) v Prešove. Financie pomôžu utečencom z Ukrajiny, ktorí prichádzajú cez hraničný priechod do obce Ubľa. TASR o tom informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová.



"Charitatívny turnaj zareagoval na aktuálnu spoločenskú situáciu, ktorou dnes všetci žijeme a bezprostredne sa dotýka aj nášho kraja. Chcem poďakovať všetkým, ktorí sa na turnaji zúčastnili, a aj takýmto spôsobom prejavili solidaritu ľuďom utekajúcim pred vojnou. Výťažok z turnaja sme totiž venovali obci Ubľa na zabezpečenie pomoci utečencom, ktorí prichádzajú na hranice vyčerpaní, hladní a vystrašení," uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Na podujatí, ktorého organizátorom bol PSK a súkromná spoločnosť, sa zúčastnili desiatky známych osobností verejného, spoločenského života, ale aj podnikateľskej sféry z celého kraja. Pre dobrú vec sa dovedna zapojilo 24 družstiev. Dohromady sa podarilo vyzbierať 10.500 eur.



"Nesmierne si vážim toto veľké gesto, ktoré naozaj pomôže. Financie použijeme na prevádzku záchytného tábora pre utečencov, hlavne pre matky s deťmi. Práve tieto skupiny prichádzajú najčastejšie a nepretržite cez deň či v noci často s jednou taškou, v ktorej majú celý svoj život. Sú to ľudia, ktorí prežívajú bezprostredne hrôzy vojny. V Ubli sa im snažíme zmierniť ich ťažkú situáciu a poskytnúť im to základné - od ubytovania, stravy, ošatenia cez potravinové balíčky na ďalšiu cestu," uviedla v súvislosti s prevzatím finančného daru starostka obce Ubľa a zároveň poslankyňa PSK Nadežda Sirková.