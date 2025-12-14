< sekcia Regióny
Výťažok z benefičného koncertu v divadle venujú centru v B.Bystrici
Autor TASR
Zvolen 14. decembra (TASR) - V sále Divadla Jozefa Gregora Tajovského (DJGT) vo Zvolene sa v nedeľu popoludní uskutoční piaty ročník benefičného podujatia s názvom Vianoce u Gregora 2025. Divadlo o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.
Dodáva, že témami tohto ročníka sú imobilita, bezbariérovosť a porovnanie života človeka na vozíku a mimo neho. Všetky vyzbierané dobrovoľné príspevky a vstupné prevedú darovacou zmluvou centru v Banskej Bystrici. To sa zaoberá špeciálnou formou športovej neurorehabilitácie. Špecializujú sa okrem iného aj na úrazy miechy, neurologické ochorenia, svalovú dystrofiu, amputácie a iné.
DJGT ďalej uvádza, že nedeľný benefičný koncert prinesie profesionálne tanečné a spevácke výkony. Súčasťou budú klavírne a gitarové sóla umelcov i vianočná atmosféra. Lístky na podujatie si môžu záujemcovia kúpiť cez webstránku divadla. DJGT tiež zriadilo transparentný účet v Štátnej pokladnici na prijímanie finančných darov.
Divadlo vo Zvolene pôsobí ako najväčšia kultúrna inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) a ako jeho jediné profesionálne činoherné divadlo. Piaty ročník podujatia Vianoce u Gregora bude pod záštitou predsedu BBSK Ondreja Luntera a primátora mesta Zvolen Vladimíra Maňku.
