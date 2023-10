Výťažok z burzy kníh a platní pôjde považskobystrickej nemocnici

Považská Bystrica 18. októbra (TASR) - Považskobystrická radnica pripravuje na budúci týždeň v poradí druhú burzu kníh. Bude rozšírená aj o burzu gramofónových platní, výťažok z burzy je určený pre hemotologicko-transfúzne oddelenie (HTO) považskobystrickej nemocnice.



"Knihy a platne si ľudia od nás môžu vziať za dobrovoľný príspevok. Podobne to bolo aj v marci, keď sa nám podarilo vyzbierať 1950 eur. Tie sme venovali občianskemu združeniu Modrá cesta, ktoré sa stará o dospievajúcich autistov. Tentoraz peniaze poputujú pre hematologicko-transfúzne oddelenie Nemocnice s poliklinikou v Považskej Bystrici," skonštatovala samospráva.



Knihy a platne je možné priniesť na mestský úrad do redakcie Považskobystrických noviniek do 20. októbra. Nemali by byť poškodené či popísané. Burza kníh a platní sa bude konať pred sobášnou miestnosťou považskobystrickej radnice v stredu 25. októbra od 8.00 do 18.00 h.