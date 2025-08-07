< sekcia Regióny
Výťažok z bystrickej bežkárskej zbierky použijú na servis ratraku
Dobrovoľná zbierka trvala od vlaňajšieho 1. decembra do konca apríla. Zaznamenali 280 príspevkov, niektorí darcovia prispeli aj sumou 100 a 50 eur, najčastejšie však po 20 eur.
Autor TASR
Banská Bystrica 7. augusta (TASR) - Mestská organizácia Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) v Banskej Bystrici vyzbierala v dobrovoľnej finančnej zbierke na podporu úpravy bežkárskych tratí 4707 eur. Ako ZAaRES vo štvrtok informoval, peniaze sa rozhodli investovať do údržby ratraku nad rámec bežného posezónneho servisu.
„Môžeme tak opraviť hlavne prednú radlicu a zadnú frézu, ktoré boli rokmi už značne opotrebované, čo sa prejavovalo v horšej kvalite úpravy tratí. Ratrak je napriek svojmu veku 19 rokov na tom motoricky aj hydraulicky celkom dobre a veríme, že nám ešte nejaký čas poslúži,“ uviedol ZAaRES na sociálnej sieti.
Dobrovoľná zbierka trvala od vlaňajšieho 1. decembra do konca apríla. Zaznamenali 280 príspevkov, niektorí darcovia prispeli aj sumou 100 a 50 eur, najčastejšie však po 20 eur.
Posledná bežkárska sezóna v Banskej Bystrici zaznamenala dva rozdielne extrémy. Po prvý raz v histórii sa technika ZAaRES-u počas zimy vôbec nedostala na trate v horách v okolí mesta pod Urpínom, keďže snehové podmienky boli mimoriadne nepriaznivé. Opačným extrémom bola zasa najdlhšia sezóna na mestskom zasnežovanom okruhu, ktorý vytvorili na plážovom kúpalisku a tým dokázali bežkárom vykompenzovať mizerné podmienky na horách. Trvala tri mesiace, pričom naposledy si tam bežkári zalyžovali 28. marca.
Podľa ZAaRES-u celková návštevnosť počas uplynulej sezóny na mestskom okruhu dosiahla 40.000 až 45.000 bežkárov. Vystriedali sa na ňom školáci, športové kluby, reprezentanti, dôchodcovia a rekreační bežkári rôznej výkonnosti. Ratrak pri úprave okruhu najazdil 767 kilometrov, odpracoval 248 motohodín a spotreboval 2620 litrov nafty.
