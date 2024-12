Výťažok z charitatívneho punču v Prešove pomôže druhým

Prešov 7. decembra (TASR) - Mesto Prešov organizuje v rámci vianočných trhov dobrovoľnú zbierku s názvom Primátorský punč. "V záujme vyššej transparentnosti sa vedenie mesta rozhodlo, že o tom, ktorým organizáciám v sociálnej oblasti bude prerozdelený výťažok z tohtoročného charitatívneho Primátorského punču, sa rozhodne prostredníctvom online hlasovania," informovala prešovská radnica.



Stánok s primátorským punčom otvorili na trhoch na Hlavnej ulici v piatok (6. 12.) spolu so slávnostným rozsvieteným vianočného stromčeka. Horúci nápoj tam budú podávať aj v nasledujúce dva piatky (13. a 20. 12.) v čase od 14.00 do 18.00 h. Online hlasovanie prebieha do 20. decembra, je možné cez naskenovanie QR kódu v stánku alebo aj cez link na webe mesta.



Záujemcovia hlasujú za organizácie, ktoré sa v Prešove venujú sociálnej oblasti. V prípade, ak sa nejaká organizácia v zozname nenachádza, je možné ju doplniť. Po skončení vianočných trhov bude hlasovanie vyhodnotené s určením troch organizácií, ktorým chceli ľudia pomôcť najčastejšie.