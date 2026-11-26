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Výťažok z charitatívneho stánku v Trnave podporí rodiny v núdzi
V stánku si návštevníci budú môcť vybrať ručne vyrobené vianočné dekorácie, drobné darčekové predmety, domáce koláčiky, tradičné pečivo či teplý nealkoholický punč.
Autor TASR
Trnava 26. novembra (TASR) - Verejnosť môže podporiť rodiny v núdzi prostredníctvom charitatívneho stánku Nadácie DAR Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) na adventných trhoch na Hlavnej ulici pred mestskou radnicou v Trnave. Stánok bude otvorený v utorok 1. decembra od 11.00 do 17.30 h. Výťažok z dobrovoľných príspevkov nadácia využije na adresnú finančnú pomoc rodinám v náročnej životnej situácii. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
„Vianočný čas nám pripomína, akú veľkú moc má obyčajná ľudská solidarita. Každý príspevok premeníme na konkrétnu pomoc,“ uviedla správkyňa Nadácie DAR Ivana Ondrušková. Ako príklad pomoci spomenula podporu Martina s detskou mozgovou obrnou, ktorý žije s mamou a potrebuje celoživotné rehabilitácie. Vďaka príspevku nadácie mohol absolvovať rehabilitačný pobyt v špecializovanom centre v Piešťanoch.
V stánku si návštevníci budú môcť vybrať ručne vyrobené vianočné dekorácie, drobné darčekové predmety, domáce koláčiky, tradičné pečivo či teplý nealkoholický punč. Sortiment pripravili klienti zariadení sociálnych služieb a študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
Charitatívna aktivita nadväzuje na októbrové Dni udržateľnosti, počas ktorých kraj zorganizoval bazár s vecami za dobrovoľný príspevok. Výťažok z podujatia smeroval do Nadácie DAR a bude použitý na podporu ďalších rodín v kraji.
„Vianočný čas nám pripomína, akú veľkú moc má obyčajná ľudská solidarita. Každý príspevok premeníme na konkrétnu pomoc,“ uviedla správkyňa Nadácie DAR Ivana Ondrušková. Ako príklad pomoci spomenula podporu Martina s detskou mozgovou obrnou, ktorý žije s mamou a potrebuje celoživotné rehabilitácie. Vďaka príspevku nadácie mohol absolvovať rehabilitačný pobyt v špecializovanom centre v Piešťanoch.
V stánku si návštevníci budú môcť vybrať ručne vyrobené vianočné dekorácie, drobné darčekové predmety, domáce koláčiky, tradičné pečivo či teplý nealkoholický punč. Sortiment pripravili klienti zariadení sociálnych služieb a študenti stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja.
Charitatívna aktivita nadväzuje na októbrové Dni udržateľnosti, počas ktorých kraj zorganizoval bazár s vecami za dobrovoľný príspevok. Výťažok z podujatia smeroval do Nadácie DAR a bude použitý na podporu ďalších rodín v kraji.