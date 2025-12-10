< sekcia Regióny
Výťažok z charitatívnej akcie darujú detvianskym ľuďom v núdzi
Tradičný detviansky vianočný jarmok sa bude konať v sobotu 13. decembra na Námestí SNP.
Autor TASR
Detva 10. decembra (TASR) - Pomoc detvianskym ľuďom v núdzi, podpora i jedlo budú súčasťou stredajšieho charitatívneho podujatia vo Vianočnej dedinke pod Poľanou. Akcia s názvom Detva pomáha daruje všetky vyzbierané financie tým, ktorí ich najviac potrebujú. TASR o tom informoval tamojší primátor Branislav Baran.
Dodal, že od 16.00 h bude mať samospráva pred Domom kultúry Andreja Sládkoviča svoj stánok. „Spolu so zástupcami mesta budeme záujemcom ponúkať grilované klobásy a palacinky. Darovaný príspevok za podávané jedlo bude na charitatívne účely,“ objasnil. Podľa neho je viacero ľudí, pre ktorých budú vyzbierané peniaze určené. Ako ďalej uviedol, pred kultúrnym centrom bude mať svoj stánok aj Turisticko-informačná kancelária z Vagačovho domu v Detve.
Vianočná dedinka je v Detve do 12. decembra, súčasťou je aj predaj regionálnych výrobcov a sviatočný punč. Program je pre ľudí v dome kultúry, pre návštevníkov sú k dispozícii vianočné kino, divadelné komédie aj inkluzívny benefičný koncert.
Tradičný detviansky vianočný jarmok sa bude konať v sobotu 13. decembra na Námestí SNP. Návštevníci si budú môcť pozrieť napríklad aj 23. ročník prehliadky vianočných a novoročných hier, vystupovať budú koledníci z Podpoľania a folklórne kolektívy z Detvy. Obdobie Vianoc pod Poľanou je totiž desaťročia späté s tradičnou prehliadkou betlehemcov. Každoročne sa na nej zúčastňujú skupiny, ktoré sa podieľajú na uchovávaní vianočných a novoročných hier. Betlehemci sú neodmysliteľnou súčasťou Vianoc, zvlášť na Podpoľaní, kde je táto tradícia stále živá. Aj v súčasnosti je aktívnych niekoľko skupín, ktoré obchôdzkami po domoch tešia domácich a niektorí si Vianoce bez nich nedokážu predstaviť. Mestský úrad doplnil, že na jarmoku budú môcť ľudia ochutnať špeciality na tradičnej detvianskej zabíjačke.
