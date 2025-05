Výťažok z Dňa otvorených dverí Prešovského kraja prerozdelia núdznym

Prešov 6. mája (TASR) - Viac ako 1300 eur sa podarilo vyzbierať počas Dňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorý sa v pondelok (5. 5.) konal v priestoroch Úradu PSK a v areáli na Námestí mieru v Prešove. Výťažok z podujatia poputuje Nadácii PSK pre podporu rodiny, ktorá ho v najbližšom období prerozdelí medzi svojich žiadateľov. TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.



Návštevníci mali podľa jej slov počas celého dňa možnosť spoznať činnosť krajskej samosprávy, jej organizácií a partnerských inštitúcií prostredníctvom programu a sprievodných aktivít.



„Takéto dni sme tu mali už aj v minulosti, teraz sme zmenili a rozšírili tento formát a pozvali k nám vo väčšej miere aj organizované skupiny zo základných a materských škôl a boli to vďační návštevníci, ktorí sa o náš úrad živo zaujímali. Dôležité pre nás bolo dostať do ich povedomia, čo znamená vyšší územný celok a aké má kompetencie,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.



Rozsiahlu časť programu vypĺňali organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK. Stredné školy prezentovali svoje odbory, múzeá a galérie výstavné expozície, knižnice realizovali burzu kníh a zariadenia sociálnych služieb sa zamerali na ručnú tvorbu. Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska odprezentovala svoje kampane a IDS Východ tému dopravy. Na podujatí nechýbali ťažké mechanizmy Správy a údržby ciest PSK a verejnosti sa otvoril aj popradský bibliobus. Program dopĺňali aktivity záchranných zložiek, policajtov, vojakov, hasičov i skautov.



Celodenné podujatie ponúklo bohatý spoločensko-kultúrny i hudobný program. Konkrétne to boli vystúpenia pre najmenších, umenie šermiarov i sokoliarov, divadlo, kúzelník, spevácke programy stredných škôl aj vystúpenia folklórnych súborov Šarišan a PUĽS či koncert hlavného headlinera, skupiny Peter Bič Project.