Výťažok z Jarného charitatívneho behu podporí urgentný príjem v Nitre
Súčasťou programu budú tri bežecké disciplíny - 10 kilometrov, päť kilometrov a približne jeden kilometer dlhý Beh vďaky zdravotníkom.
Autor TASR
Nitra 20. apríla (TASR) - V areáli Fakultnej nemocnice v Nitre sa v sobotu 2. mája uskutoční Jarný charitatívny beh Nitra 2026. Cieľom podujatia je spojiť širokú verejnosť, športovú komunitu aj zdravotníkov v spoločnej aktivite podporujúcej zdravý životný štýl a solidaritu, informoval hovorca mesta Nitra Tomáš Holúbek.
Súčasťou programu budú tri bežecké disciplíny - 10 kilometrov, päť kilometrov a približne jeden kilometer dlhý Beh vďaky zdravotníkom. Pripravená je aj tímová súťaž pre kolektívy a organizácie.
Trasy behov povedú cez areály fakultnej nemocnice, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a výstaviska Agrokomplex. Výťažok z podujatia bude venovaný urgentnému príjmu Fakultnej nemocnice Nitra a použitý na nákup zdravotníckeho vybavenia, prístrojov a materiálu pre zdravotnícky personál.
Súčasťou programu budú tri bežecké disciplíny - 10 kilometrov, päť kilometrov a približne jeden kilometer dlhý Beh vďaky zdravotníkom. Pripravená je aj tímová súťaž pre kolektívy a organizácie.
Trasy behov povedú cez areály fakultnej nemocnice, Slovenskej poľnohospodárskej univerzity a výstaviska Agrokomplex. Výťažok z podujatia bude venovaný urgentnému príjmu Fakultnej nemocnice Nitra a použitý na nákup zdravotníckeho vybavenia, prístrojov a materiálu pre zdravotnícky personál.