Výťažok z Katarínskeho charitatívneho behu pomôže zvieratám v útulku

Nitra 27. novembra (TASR) - Výťažok z Katarínskeho charitatívneho behu pre Labky pomôže zvieratám v nitrianskom útulku. Beh zorganizovala v rámci študentských dní Slovenská poľnohospodárska univerzita (SPU) v Nitre. Do pretekov sa zapojilo 142 bežeckých nadšencov, zabehnúť mali šesť okruhov okolo Botanickej záhrady SPU. Trať s dĺžkou 5,8 kilometra napokon zdolalo 107 bežcov, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.



Akciu podporila aj úradujúca majsterka Slovenska v maratóne Veronika Páleníková z Topoľčianok, ktorá sa stala s časom 20 minút 57 sekúnd víťazkou v kategórii žien do 39 rokov. V kategórii mužov do 39 rokov zvíťazil Bohdan Kabanov z Levíc s časom 19 minút a 41 sekúnd. Najstarším účastníkom podujatia bol 71-ročný Justin Illéš, najmladšou účastníčkou, ktorá sa dokázala popasovať s celou dĺžkou trate, bola trojročná Eliška Königová.



Výťažok zbierky pozostávajúci zo štartovného venovaného v plnej výške na benefičný účel a z dobrovoľných príspevkov od účastníkov na mieste podujatia vo výške 1881 eur je určený na pomoc Útulku zvierat v Nitre. Ako informovali organizátori charitatívneho behu, zbierka pokračuje do 4. decembra, aktuálna suma je 1960 eur.