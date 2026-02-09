Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. február 2026Meniny má Zdenko
< sekcia Regióny

Výťažok z plesu Divadla Jána Palárika v Trnave pomôže ľuďom v núdzi

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd

Nadácia vznikla v roku 2004. Pomáha seniorom, chorým a rodinám v núdzi, najmä pri financovaní zdravotných pomôcok, terapií a rehabilitácií.

Autor TASR
Trnava 9. februára (TASR) - Výťažok zo šiesteho ročníka plesu Divadla Jána Palárika v Trnave, ktorý dosiahol sumu 2475 eur, bude prostredníctvom nadácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) DAR použitý na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.

Charitatívny rozmer malo aj gesto hercov Silvie Soldanovej a Branislava Mosného, ktorí výhru v tombole - wellness pobyt, venovali na ďalšiu pomoc cez nadáciu. Pobyt tak využije osoba, ktorá by si podobný oddych vzhľadom na svoju sociálnu situáciu nemohla dovoliť.

Nadácia vznikla v roku 2004. Pomáha seniorom, chorým a rodinám v núdzi, najmä pri financovaní zdravotných pomôcok, terapií a rehabilitácií. Pomoc smeruje ku konkrétnym ľuďom.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 9. februára

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac