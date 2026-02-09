< sekcia Regióny
Výťažok z plesu Divadla Jána Palárika v Trnave pomôže ľuďom v núdzi
Nadácia vznikla v roku 2004. Pomáha seniorom, chorým a rodinám v núdzi, najmä pri financovaní zdravotných pomôcok, terapií a rehabilitácií.
Autor TASR
Trnava 9. februára (TASR) - Výťažok zo šiesteho ročníka plesu Divadla Jána Palárika v Trnave, ktorý dosiahol sumu 2475 eur, bude prostredníctvom nadácie Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) DAR použitý na pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v ťažkých životných situáciách. TASR o tom informovali z odboru komunikácie TTSK.
Charitatívny rozmer malo aj gesto hercov Silvie Soldanovej a Branislava Mosného, ktorí výhru v tombole - wellness pobyt, venovali na ďalšiu pomoc cez nadáciu. Pobyt tak využije osoba, ktorá by si podobný oddych vzhľadom na svoju sociálnu situáciu nemohla dovoliť.
