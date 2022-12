Výťažok z podujatia pôjde na projekt šíriaci osvetu o autizme

Zvolen 8. decembra (TASR) – Občianskemu združeniu VIA ABA, ktoré sa venuje podpore rodín s deťmi s diagnózou autizmu, pôjde výťažok z benefičného podujatia Vianoce u Gregora. Podujatie sa uskutoční v nedeľu 18. decembra o 16.00 h v Divadle J. G. Tajovského (DJGT) vo Zvolene a na pódiu divadla sa budú striedať členovia umeleckého súboru, ale aj ďalší umelci a tiež zástupcovia samotného združenia.



"Výťažok podujatia nasmerujeme na finalizáciu nášho projektu Neviditeľní, ktorým sme sa rozhodli riešiť problém nedostatočnej osvety o autizme a o problémoch rodín s takto postihnutými deťmi," uviedla pre TASR členka združenia Zuzana Maštenová.



Ide o sériu dokumentov, ktoré formou rozhovorov s rodičmi a odborníkmi, ktorí majú priame skúsenosti s deťmi s touto diagnózou, majú komunikovať s verejnosťou jej existenciu, možné prejavy, formy pomoci a najmä dôležitú včasnú intervenciu.



"Projektom Neviditeľní by sme chceli podporiť rozvoj povedomia o autizme a prispieť k odstráneniu stigmatizácie autizmu v našej spoločnosti," hovorí režisérka dokumentov Katarína Kočalková.



Benefičný koncert je iniciatívou herečky DJGT Kataríny Rozkošovej. V roku 2021 sa uskutočnil prvý ročník tohto podujatia, ktorého poslaním bolo podporiť občianske združenie Návrat.



Združenie VIA ABA sa venuje práci s autistickými deťmi a ich rodičmi už päť rokov. V terapeutických centrách vo Zvolene a Košiciach sa venujú vedeniu intenzívnych vzdelávacích programov, ktoré sú zamerané na rozvíjanie komunikácie, sociálnej interakcie a iných zručností týchto detí.



Podľa Maštenovej s diagnózou autizmu prichádza za nimi stále viac rodičov s takto postihnutými deťmi. Svoju odbornú pomoc združenie vykonáva bez akejkoľvek pomoci od štátu. "Všetci, ktorí sa týmto problémom zaoberajú, neustále narážajú na neznalosť a nepochopenie zo strany štátnych inštitúcií. Práve oni by mali v prvom rade o probléme vedieť a adekvátne ho riešiť. Pomáhať by mali nielen samotným autistom a ich rodinám, ale aj tým, ktorí sa snažia v tomto smere vyvíjať svoje aktivity," pripomenula.