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Výťažok z predaja vianočného punču v Nitre opäť pomôže hospicu
Tohtoročný tradičný vianočný punč pre hospic sa bude podávať v adventnom mestečku na Svätoplukovom námestí od 10. do 13. decembra.
Autor TASR
Nitra 27. novembra (TASR) - Návštevníci vianočného mestečka v Nitre budú môcť kúpou vianočného punču podporiť Hospic - Dom pokoja a zmieru u Bernadetky. Tohtoročný tradičný vianočný punč pre hospic sa bude podávať v adventnom mestečku na Svätoplukovom námestí od 10. do 13. decembra, informovalo Biskupstvo Nitra.
Tradičný punč uvarený podľa starobylej receptúry budú podávať miestni dobrovoľníci pôsobiaci a pomáhajúci aj hospicu. Dobrovoľné príspevky z predaja punču pôjdu okamžite v plnej výške na jeho podporu. Ten rovnako ako iné hospice na Slovensku potrebuje na svoju prevádzku dostatok finančných prostriedkov už na začiatku kalendárneho roka, skonštatovala Diecézna charita Nitra, ktorá ho spravuje.
Tradíciu vianočného punču pre hospic založili v Nitre dobrovoľníci Maltézskeho rádu v roku 2009. Za 16 rokov venovali návštevníci adventného mestečka dobrovoľné finančné príspevky za punč vo výške viac ako 80.000 eur. Všetky financie sa použili na prevádzku hospicu a nákup zdravotníckych pomôcok alebo liečebných preparátov v záujme pacientov a paliatívnej starostlivosti.
Hospic - Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre zriadilo Nitrianske biskupstvo a spravuje ho Diecézna charita Nitra. Zabezpečuje starostlivosť pre pacientov v terminálnych štádiách nevyliečiteľných ochorení v záujme zmierňovania príznakov chorôb a bolestí. Poskytuje psychickú, sociálnu, emocionálnu a duchovnú podporu pacientom aj ich príbuzným v záverečných štádiách ochorení, pri ich odchode i v období smútku.
Tradičný punč uvarený podľa starobylej receptúry budú podávať miestni dobrovoľníci pôsobiaci a pomáhajúci aj hospicu. Dobrovoľné príspevky z predaja punču pôjdu okamžite v plnej výške na jeho podporu. Ten rovnako ako iné hospice na Slovensku potrebuje na svoju prevádzku dostatok finančných prostriedkov už na začiatku kalendárneho roka, skonštatovala Diecézna charita Nitra, ktorá ho spravuje.
Tradíciu vianočného punču pre hospic založili v Nitre dobrovoľníci Maltézskeho rádu v roku 2009. Za 16 rokov venovali návštevníci adventného mestečka dobrovoľné finančné príspevky za punč vo výške viac ako 80.000 eur. Všetky financie sa použili na prevádzku hospicu a nákup zdravotníckych pomôcok alebo liečebných preparátov v záujme pacientov a paliatívnej starostlivosti.
Hospic - Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre zriadilo Nitrianske biskupstvo a spravuje ho Diecézna charita Nitra. Zabezpečuje starostlivosť pre pacientov v terminálnych štádiách nevyliečiteľných ochorení v záujme zmierňovania príznakov chorôb a bolestí. Poskytuje psychickú, sociálnu, emocionálnu a duchovnú podporu pacientom aj ich príbuzným v záverečných štádiách ochorení, pri ich odchode i v období smútku.