Výťažok z predaja vianočného punču v Nitre opäť pomôže hospicu
Tradičný vianočný punč pre hospic sa v Nitre varí podľa starej receptúry od roku 2009. Za 15 rokov venovali návštevníci mestečka dobrovoľné finančné príspevky za punč vo výške viac ako 70.000 eur.
Nitra 11. decembra (TASR) - Výťažok z predaja vianočného punču pomôže nitrianskemu hospicu. Tradičný vianočný punč začali vo vianočnom mestečku na Svätoplukovom námestí v Nitre vo štvrtok podávať dobrovoľníci z Maltézskej pomoci Slovensko a Diecéznej charity Nitra. Záujemcovia môžu Hospic - Dom pokoja a zmieru u Bernadetky podporiť do nedele 14. decembra, informovalo Biskupstvo Nitra.
Tradičný vianočný punč pre hospic sa v Nitre varí podľa starej receptúry od roku 2009. Za 15 rokov venovali návštevníci mestečka dobrovoľné finančné príspevky za punč vo výške viac ako 70.000 eur. Všetky financie sa použili na prevádzku hospicu, nákup zdravotníckych pomôcok alebo liečebných preparátov v záujme pacientov a paliatívnej starostlivosti v ich prospech.
Hospic - Dom pokoja a zmieru u Bernadetky v Nitre zriadilo Nitrianske biskupstvo a spravuje ho Diecézna charita Nitra. Zabezpečuje starostlivosť pre pacientov v terminálnych štádiách nevyliečiteľných ochorení v záujme zmierňovania príznakov chorôb a bolestí. Dobrovoľné príspevky od darcov vyzbierané predajom punču počas 16. ročníka charitatívneho podujatia budú v plnej výške odovzdané na podporu hospicu.
