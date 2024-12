Primátorský punč v Banskej Bystrici pomôže ľuďom v ťažkých situáciách

Banská Bystrica 12. decembra (TASR) - Súčasťou tohtoročného programu Banskobystrické Vianoce sú aj viaceré charitatívne podujatia a jedným z nich je Primátorský punč. Na teplý nápoj pozýva primátor Ján Nosko všetkých obyvateľov i návštevníkov mesta v piatok (13. 12.) od 16.00 h do stánku pred historickou radnicou. TASR o tom informovala jeho hovorkyňa Zdenka Marhefková.



Dodala, že výťažok dajú občianskemu združeniu (OZ) IPčko, ktorého psychológovia pomáhajú ľuďom v náročných životných situáciách. "Starostlivosť o duševné zdravie detí a dospelých je nesmierne dôležitá," povedal primátor.



Občianske združenie pomáha zadarmo, nonstop a anonymne ľuďom, ktorí už ďalej nevládzu sami niesť svoje ťažkosti. Psychológovia pomáhajú napríklad cez krízové linky pomoci, telefónne číslo 0800 500 333, e-mail a online chat. "Sme tu pre ľudí, ktorí majú pocit, že sa ocitli v temnote a nevidia cestu von. Ukazujeme, že nádej vždy existuje," zhrnul riaditeľ OZ Marek Madro. Podľa neho každá pomoc a podpora im umožní byť tu pre viac ľudí v kríze a odpovedať na viac volaní o pomoc.



Banskobystrické Vianoce 2024 a vianočné trhy sa začali koncom novembra. Stánky s občerstvením na Námestí SNP ponúkajú vianočné špeciality až do Nového roka, každý deň od 11.00 do 23.00 h. Stánky s ľudovoumeleckými výrobkami budú otvorené do 22. decembra v čase od 9.00 do 20.00 h.



Punč a teplé nápoje návštevníci po novom dostanú do zálohovateľných pohárov s originálnou grafikou. "Na spracovanie originálneho návrhu grafiky chceme každý rok osloviť iného lokálneho umelca tak, aby návštevníkom vznikla pekná zberateľská súprava," konštatoval riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko Jiří Pěč. V Banskej Bystrici je v obehu 30.000 kusov vratných pohárov.