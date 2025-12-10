< sekcia Regióny
Výťažok z Primátorského punču pomôže nevidiacim a slabozrakým
Únia chce výťažok použiť napríklad na kurzy sebaobrany a workshopy zamerané na oblasť finančnej gramotnosti, rozpoznania podvodov, hoaxov či konšpirácií.
Autor TASR
Banská Bystrica 10. decembra (TASR) - Výťažok z tradičného Primátorského punču pôjde v tomto roku na aktivity banskobystrickej pobočky Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS). Primátor Ján Nosko na teplý punč, čaj i domáce pagáče pozýva návštevníkov vianočných trhov do stánku pred radnicou na Námestí SNP v Banskej Bystrici vo štvrtok (11. 12.) od 16.00 h. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková s tým, že o dobrú náladu sa postará Folklórna skupina Priechoďan a kapela Gladiátor.
„Výťažkom z Primátorského punču podporíme ľudí so zrakovým znevýhodnením žijúcich v Banskej Bystrici a okolí. Je to práve banskobystrická pobočka ÚNSS, ktorej odborní pracovníci sprevádzajú ľudí so zrakovým postihnutím náročným obdobím a učia ich opäť fungovať v bežnom živote,“ konštatoval Nosko.
Spolupráca mesta s krajským strediskom ÚNSS funguje od jej vzniku v roku 1997. Od roku 2019 sa vzájomná spolupráca zintenzívnila predovšetkým v oblasti prevencie a odstraňovania architektonických bariér v meste. Debarierizačné oddelenie únie komunikuje predovšetkým s oddelením investičnej výstavby, odborom správy a údržby miestnych ciest a oddelením dopravných stavieb magistrátu. Pri rekonštrukcii existujúcich, ale i výstavbe nových chodníkov, sú vo všetkých lokalitách mesta postupne aplikované signálne a varovné pásy či vodiace pásy k priechodom pre chodcov.
Únia združuje skupinu zrakovo postihnutých ľudí, pričom najmenšiu skupinu tvoria nevidiaci (20 percent), 80 percent disponuje zvyškami zraku a orientuje sa prevažne podľa farebného kontrastu.
„Hmatateľné zložky povrchov zjednodušujú orientáciu v priestore, navádzajú ľudí k požadovanému cieľu a varujú ich pred nebezpečným miestom. Vhodne farebne členené prostredie s jasnými líniami im pomáha pri samostatnom pohybe. V Banskej Bystrici sa osádzajú vo farbách mesta. Červená farba znamená stoj. Červená na asfalte pomáha aj dôchodcom a deťom,“ vysvetlila pracovníčka v oblasti prevencie architektonických a dopravných bariér ÚNSS Vladimíra Ezr.
Únia chce výťažok použiť napríklad na kurzy sebaobrany a workshopy zamerané na oblasť finančnej gramotnosti, rozpoznania podvodov, hoaxov či konšpirácií. Rovnako na zakúpenie zdravotníckych a kompenzačných pomôcok ako nových optických a elektronických lúp, bielych slepeckých palíc, ktoré sa budú používať v poradenskom procese pre vhodný výber pomôcok a v rehabilitačnom procese na nácvik práce s týmito pomôckami.
