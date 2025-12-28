< sekcia Regióny
Výťažok z primátorského punču v Ružomberku pomôže 12 rodinám v núdzi
Na predaji primátorského punču sa podieľali aj viacerí mestskí poslanci.
Autor TASR
Ružomberok 28. decembra (TASR) - Výťažok z primátorského punču v Ružomberku, ktorý bol opäť súčasťou vianočných trhov, pomôže rodinám v núdzi. Ako pre TASR uviedol viceprimátor mesta Ružomberok Róbert Kolár, tento rok spolu so sociálnym oddelením vybrali 12 rodín, pre ktoré budú z vyzbieraných financií zakúpené poukážky.
„Výťažkom z vianočného punču chceme spríjemniť vianočné sviatky aj tým, ktorí sú sociálne slabší a toto je jeden z tých milých spôsobov ako im pomôcť. Tým, že sme medzi ľuďmi, hovoríme im, na čo poputuje výťažok, tak oni naozaj veľmi radi prispejú na dobrú vec,“ podotkol Kolár s tým, že okrem neho a primátora Ružomberka Ľubomíra Kubáňa sa na predaji primátorského punču podieľali aj viacerí mestskí poslanci.
