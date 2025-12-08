Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Výťažok z tradičného Univerzitného punču pomôže OZ Svetielko nádeje

Na snímke vianočný punč. Foto: TASR/Branislav Račko

Univerzita Mateja Bela (UMB) ho bude po deviaty raz servírovať 9. decembra na Námestí SNP od 13.00 h.

Autor TASR
Banská Bystrica 8. decembra (TASR) - Univerzitný punč sa stal počas uplynulých rokov už tradičnou súčasťou predvianočných dní v Banskej Bystrici. Univerzita Mateja Bela (UMB) ho bude po deviaty raz servírovať 9. decembra na Námestí SNP od 13.00 h a podporí tak občianske združenie (OZ) Svetielko nádeje. TASR o tom v pondelok informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie univerzity.

V stánku sa vždy po hodine vystriedajú zástupcovia všetkých siedmich fakúlt a od 20.00 do 22.00 h bude punč ponúkať vedenie UMB a zástupcovia OZ Svetielko nádeje.

„Podujatie každoročne spája stovky študentov, zamestnancov univerzity, absolventov i verejnosť a vytvára priestor pre spoločné stretnutia a dobročinnosť. Univerzitný punč aj tento rok prinesie spojenie univerzitnej komunity, verejnosti a charitatívnej pomoci v prospech OZ Svetielko nádeje, podporujúce deti s onkologickými ochoreniami a ich rodiny. Každý hrnček punču symbolizuje nielen chuť Vianoc, ale predovšetkým solidaritu a konkrétnu pomoc tým, ktorí ju potrebujú najviac,“ konštatovala Straková.

Atmosféru podujatia obohatí vystúpenie Folklórneho súboru Mladosť o 19.00 h., ktorý do centra mesta prinesie tanec, spev a príchuť blížiacich sa vianočných sviatkov.
