Výťažok z tradičného Univerzitného punču pomôže OZ Svetielko nádeje
Univerzita Mateja Bela (UMB) ho bude po deviaty raz servírovať 9. decembra na Námestí SNP od 13.00 h.
Autor TASR
Banská Bystrica 8. decembra (TASR) - Univerzitný punč sa stal počas uplynulých rokov už tradičnou súčasťou predvianočných dní v Banskej Bystrici. Univerzita Mateja Bela (UMB) ho bude po deviaty raz servírovať 9. decembra na Námestí SNP od 13.00 h a podporí tak občianske združenie (OZ) Svetielko nádeje. TASR o tom v pondelok informovala Dana Straková z referátu marketingovej komunikácie univerzity.
V stánku sa vždy po hodine vystriedajú zástupcovia všetkých siedmich fakúlt a od 20.00 do 22.00 h bude punč ponúkať vedenie UMB a zástupcovia OZ Svetielko nádeje.
„Podujatie každoročne spája stovky študentov, zamestnancov univerzity, absolventov i verejnosť a vytvára priestor pre spoločné stretnutia a dobročinnosť. Univerzitný punč aj tento rok prinesie spojenie univerzitnej komunity, verejnosti a charitatívnej pomoci v prospech OZ Svetielko nádeje, podporujúce deti s onkologickými ochoreniami a ich rodiny. Každý hrnček punču symbolizuje nielen chuť Vianoc, ale predovšetkým solidaritu a konkrétnu pomoc tým, ktorí ju potrebujú najviac,“ konštatovala Straková.
Atmosféru podujatia obohatí vystúpenie Folklórneho súboru Mladosť o 19.00 h., ktorý do centra mesta prinesie tanec, spev a príchuť blížiacich sa vianočných sviatkov.
