Výťažok z trnavského charitného bazára podporí činnosť denného centra

Trnava 15. júla (TASR) - V sídle Trnavskej arcidiecéznej charity (TACH) na Hlavnej ulici v Trnave sa v piatok 18. júla uskutoční charitný bazár. Návštevníci si budú môcť vybrať za dobrovoľný príspevok z množstva oblečenia a ďalších vecí. Výťažok poputuje na činnosť nízkoprahového denného centra. Informovala o tom vedúca komunikácie TACH Darina Kukuľová - Kvetanová.



„Nájdete u nás oblečenie pre deti aj dospelých, knihy, hračky či domáce potreby. Tieto veci nám verejnosť bežne prináša počas roka, no z praktického hľadiska mnohé z nich pre klientov nevieme využiť. Preto im chceme dať druhú šancu, aby ešte niekoho potešili,“ priblížila Kukuľová - Kvetanová.



Výťažok z piatkového podujatia bude podľa jej slov použitý na konkrétnu pomoc ľuďom v núdzi, ktorí prichádzajú do nízkoprahového denného centra. „Charitný bazár je tak príležitosťou, ako spojiť zmysluplné s praktickým - urobiť radosť sebe a zároveň pomôcť tým, ktorí to najviac potrebujú,“ dodala. Verejnosť môže navštíviť charitný bazár v piatok od 9.00 do 16.00 h.