Výťažok z vianočných trhov v Banskej Bystrici pomôže nevidiacim
Banskobystrické Vianoce 2025, ktoré trvali viac ako mesiac, prilákali do centra mesta tisíce návštevníkov.
Autor TASR
Banská Bystrica 9. januára (TASR) - Banskobystrické Vianoce 2025, ktoré trvali viac ako mesiac, prilákali do centra mesta tisíce návštevníkov. Vďaka nim a systému zálohovateľných pohárov sa na vianočných trhoch podarilo vyzbierať sumu 3618 eur, ktorá spolu s výťažkom z Primátorského punču vo výške 4809 eur poputuje Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS), Krajskému stredisku v Banskej Bystrici. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.
Systém vratných pohárov, ktorých bolo v obehu 33.000 kusov, sa opäť osvedčil a samospráva v ňom plánuje pokračovať.
„Hlavné číslo je pre nás 144.784 umytých pohárov, čo znamená, že sme nevytvorili približne 1,2 tony odpadu z jednorazových papierových pohárov. Vďaka tomu bolo námestie čisté. O originálnu grafiku na vratných pohároch sa postarala vizuálna umelkyňa pôsobiaca v Banskej Bystrici, spoluorganizátorka festivalu Svetlo v meste Marcela Záchenská. Návštevníci si budú môcť svoju zberateľskú sadu rozšíriť o nový pohár s autorskou grafikou aj počas Banskobystrických Vianoc 2026,“ zhodnotil Tomáš Pastorok z oddelenia cestovného ruchu magistrátu.
V mestskom charitatívnom stánku sa vystriedalo 12 neziskových organizácií a inštitúcií, členovia Mestského mládežníckeho parlamentu, ale aj primátor Ján Nosko so svojím tímom v rámci Primátorského punču. „Ďakujem všetkým, ktorí sa postarali o jedinečnú vianočnú atmosféru v našom meste, podporili dobrú vec a zálohu za pohár venovali banskobystrickej pobočke ÚNSS,“ zdôraznil Nosko.
Návštevníci Banskobystrických Vianoc 2025 si mohli vybrať z bohatej ponuky takmer 30 štýlovo a žánrovo pestrých podujatí určených pre všetky vekové kategórie. Mesto zostavilo počas vlaňajšieho decembra bohatý kultúrny program, pričom dramaturgia rešpektovala jednu z hlavných myšlienok adventu, a to obdobie stíšenia a vnútorného pokoja.
„Vďaka spolupráci s Univerzitou Mateja Bela, Starou Tržnicou, Farnosťou Banská Bystrica - mesto, Vojenskou hudbou Banská Bystrica, Konzervatóriom J. L. Bellu, ZUŠ J. Cikkera a ďalšími účinkujúcimi sme mohli byť svedkami pestrého programu, ktorý zaujal nielen veľkých, ale i malých návštevníkov. Ekumenickými modlitbami a svetelnou inštaláciou oltára sv. Barbory zároveň vyvrcholili oslavy 770. výročia od udelenia mestských privilégií v Kostole Nanebovzatia Panny Márie,“ doplnila Katarína Hulinová z kultúrneho centra Robotnícky dom.
