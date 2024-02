Výtlky na ružomberských cestách chcú opravovať infražiaričmi

Ružomberok 23. februára (TASR) - Výtlky na miestnych cestách v Ružomberku plánujú opravovať s pomocou infražiaričov. Inšpirovali sa v Liptovskom Hrádku, kde takýto spôsob využívajú už takmer štyri roky. Oznámil to ružomberský primátor Ľubomír Kubáň.



"To, ako to na našich cestách vyzerá, nám určite nie je ľahostajné. Uvedomujem si, že Ružomberok je po zime ako ementál, bojujeme s výtlkmi a dierami na cestách. Každé riešenie sa javí ako nedostatočné, keďže o nejaký čas sa budeme musieť na kritické úseky ciest opäť vrátiť," uviedol primátor. Problémom sú podľa neho najmä preťažená doprava a teplotné výkyvy.



Kubáň zdôraznil, že hľadajú riešenia, ako celý proces opráv výtlkov zefektívniť. "Inšpirovať sa dobrou praxou sme boli v Liptovskom Hrádku, kde už skoro štyri roky využívajú na opravu výtlkov české zariadenie Infraset, ktoré plánujeme zakúpiť aj do Ružomberka," avizoval. Zariadenie, ktorého súčasťou je prívesný vozík, dva infražiariče, vibračná doska, fukár, asfaltová zmes a recyklát či vysokoteplotná penetrácia, umožní opravovať výtlky v meste samostatne a kedykoľvek.



Ružomberok podľa šéfa tamojšej radnice dobieha obrovský investičný dlh, ktorý sa týka rekonštrukcie ciest a chodníkov. "Napriek tomu sa nám vlani podarilo zabezpečiť najnutnejšie opravy komunikácií za vyše 200.000 eur. V tomto roku budeme pokračovať v obnove ciest s investíciou aspoň v takej sume ako vlani," ubezpečil.



Primátor podotkol, že ak by chceli komplexne zrekonštruovať len najproblematickejšie cestné komunikácie v meste v dĺžke viac ako 92 kilometrov, stálo by to takmer dva milióny eur. "Prostriedky v takej výške nemáme," zhodnotil. Pritom podľa neho ide len o cesty v správe mesta, keďže o ďalšie cestné úseky, ktoré sa v Ružomberku nachádzajú, sa starajú Slovenská správa ciest a Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja.