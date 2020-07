Vytriedený drevný odpad v Bánovciach n/Bebravou energeticky zhodnotia

Bánovce nad Bebravou 14. júla (TASR) - Mesto Bánovce nad Bebravou v spolupráci so zberovou spoločnosťou Tedos zabezpečilo na zbernom dvore umiestnenie veľkokapacitného kontajnera na vytriedenie drevného odpadu. Ten zberová spoločnosť následne energeticky zhodnotí, mesto si od toho sľubuje zníženie celkového objemu odpadu. Informovala o tom samospráva.



Do veľkokapacitného kontajnera s objemom 40 kubických metrov môžu obyvatelia umiestniť okná, dvere, časti nábytku, postele, sedačky či skrine. "Triedením drevného odpadu na zbernom dvore sa podstatnou mierou zlepší a zefektívni skladnosť tohto objemného odpadu, ktorý bol pôvodne vyvážaný vo veľkoobjemových kontajneroch a ukladaný na skládke odpadov," skonštatovala bánovská radnica.



V súčasnosti sa tak odpadové drevo z celkového objemného odpadu vytrieďuje a ukladá do špeciálneho kontajnera. Vytriedené drevo zberová spoločnosť samostatne energeticky zhodnotí. "Mesto takýmto spôsobom zníži celkový objem odpadu, ktorý sa vyváža na skládku, a takisto zníži aj náklady za odvoz a skládkovanie," dodala radnica.