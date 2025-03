Výtržníci: Dvaja muži napadli pracovníkov SBS v obchodnom dome

Medzilaborce 31. marca (TASR) - Polícia vyšetruje trestný čin výtržníctva v Medzilaborciach, ku ktorému došlo v jednom z obchodných domov. V sobotu (29. 3.) dvaja muži fyzicky napadli a udierali do tváre dvoch pracovníkov SBS. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, jeden zo zákazníkov sa snažil napadnutým pracovníkom SBS pomôcť, no aj on bol útočníkmi fyzicky napadnutý.



„Polícia krátko po čine zadržala osoby podozrivé zo spáchania uvedeného skutku, išlo o 20-ročného a 36-ročného muža, obaja boli z Medzilaboriec,“ doplnila hovorkyňa s tým, že muži skončili v cele policajného zaistenia.