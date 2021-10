Výtvarná Prievidza opäť predstaví tvorbu súčasných výtvarníkov

Prievidza 28. októbra (TASR) - Aktuálnu tvorbu súčasných prievidzských výtvarníkov opäť predstaví kolektívna výstava Výtvarná Prievidza. Jej deviaty ročník sa presunie do priestorov Meštianskeho domu, diela si tam budú môcť návštevníci pozrieť od 4. novembra. Informoval o tom vo štvrtok hovorca mesta Michal Ďureje.



"Kolektívna výstava prievidzských výtvarníkov nadväzuje na sériu ôsmich ročníkov tohto podujatia, ktoré sa pravidelne konalo v priestoroch Art galérie kina Baník v Prievidzi od roku 2012 do roku 2019," načrtol Ďureje.



Po ročnej prestávke zapríčinenej pandémiou a ukončením aktivít združenia Art Point v spomínaných priestoroch sa prípravy výstavy podľa neho ujalo občianske združenie K-2000, združenie na podporu kultúry hornej Nitry v spolupráci s Kultúrnym a spoločenským strediskom v Prievidzi.



Výstava, ktorá predstaví aktuálnu tvorbu súčasných prievidzských výtvarníkov, sa prvýkrát uskutoční v rekonštruovaných priestoroch Meštianskeho domu na Námestí slobody. "Jej súčasťou bude v rámci osobitnej aktivity STOPA ČASU - živá i virtuálna prezentácia kolekcie diel z pozostalosti dnes už nežijúcich významných výtvarníkov mesta, a to Imricha Vysočana, Jozefa Fedoru, Ľudovíta a Magdalény Štrompachovcov, Vladimíra Vestenického, Pavla Bleya, Vojtecha Petrovicsa a Alojza Petráša," doplnil Ďureje s tým, že to bude akési nahliadnutie do pripravovanej stálej expozície mestskej galérie v týchto priestoroch.



Vernisáž sa uskutoční 4. novembra o 16.00 h. Výstava potrvá do 20. decembra. Tvorbu výtvarníkov si tam bude môcť verejnosť pozrieť v režime OTP, od utorka do štvrtka od 14.00 h do 17.00 h. Konanie výstavy podporili z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a mesto Prievidza.