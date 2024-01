Nová výstava E. Šilleho očarúva zmysly, ale aj otupuje vnímavosť

Bratislava 31. januára (TASR) - Smutná generácia s peknými obrázkami je názov novej výstavy Erika Šilleho, ktorá je prístupná priaznivcom výtvarného umenia od stredy 24. januára v bratislavskej Galérii White & Weiss. Návštevníkov vtiahne do sveta zhmotnených autorových vízií.



"Tentoraz (celkom nezámerne v súlade s fašiangovým obdobím) sa Šille ´odviazal´ a pripravil inštaláciu, ktorá osciluje na hrane gýčovej estetiky v duchu najlepšej tradície popartu," približuje kurátorka Alexandra Tamásová. Výstava podľa nej očarúva zmysly, ale aj otupuje vnímavosť. Okrem najnovších malieb autor na nej predstavuje aj kresby a objekty, takže divákov obklopí plastický a groteskný "model sveta".



"Ako je u umelca zvykom, pestrá farebnosť, uhladený rukopis aj adjustácia sú v kontraste s temným obsahom diel. Realita je v nich pokrútená, akoby vychýlená zo svojej osi. Postavy sa ocitajú v nepríjemných situáciách, z ktorých niet úniku, drvené ťažobou okolitého sveta a vlastnou neschopnosťou," opisuje Tamásová. Ďalej poznamenáva, že Šille komentuje špecificky slovenské, ale aj univerzálnejšie sociálne reálie - či už ide o postavenie žien, drancovanie planéty, alebo nacionalizmus. "Pozýva nás nazrieť do zhustenej vizuálnej správy o spoločnosti, ktorá síce oplýva peknými obrázkami, ale stráca pôdu pod nohami," dodáva kurátorka.



Výstava je verejnosti prístupná do 8. marca.



Erik Šille (1978) je umelcom strednej generácie a pedagógom na Vysokej škole výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave. Jeho začiatky na scéne sa spájajú so 4. ateliérom Ivana Csudaia, kde študoval v rokoch 2000 - 2006. Šille je rodákom z Rožňavy, už ako študent zaujal vyhraneným až kontroverzným štýlom. Motívy prevzaté z popkultúry, výrazné farby a "pekný" povrch obrazu kombinuje s kritickým, až existenciálne temným obsahom. Kontinuálne vystavuje doma aj v zahraničí, je zastúpený vo verejných aj súkromných zbierkach, za svoju tvorbu získal viacero ocenení. Žije v Bratislave.