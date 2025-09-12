< sekcia Regióny
Výtvarné umenie na verejnosti v Handlovej bude mať svoje pravidlá
V Handlovej po povodniach v roku 2010 postavili protipovodňovú stenu, ktorá je majetkom mesta a spontánne sa stala miestom, kde grafity a street art našli svoje miesto.
Autor TASR
Handlová 12. septembra (TASR) - Výtvarné umenie vo verejnom priestore v Handlovej bude mať svoje pravidlá. Samospráva na tento účel pripravila všeobecne záväzné nariadenie (VZN), týkať sa bude najmä street artu na protipovodňovej stene na Mostnej ulici a ďalších stien na budovách v majetku mesta. Miestnu normu budú schvaľovať mestskí poslanci na svojom septembrovom rokovaní.
„Návrh VZN určuje jednoduché pravidlá a jeho hlavným cieľom je vyjsť v ústrety zodpovedným a kvalitným umelcom, ktorí sa tomuto umeniu venujú, zároveň umenie vhodne umiestniť do verejných priestorov,“ uviedla radnica v dôvodovej správe k materiálu.
Spomenula, že maľovanie na steny vo verejných priestoroch na budovách, respektíve iných plochách rôznych objektov považuje časť obyvateľov, ale i širšej verejnosti za neprijateľné, časť za prijateľné. „Všeobecne platí, že grafity, respektíve sprejom vymaľované steny sú považované za priestupok, ktorý definujú mestá a obce vo VZN. Takéto konanie je neprípustné na bytových domoch, historických pamiatkach či mestských budovách. Poriadkové zložky sú oprávnené takýto neoprávnený prejav pokutovať,“ pripomenula samospráva.
V Handlovej po povodniach v roku 2010 postavili protipovodňovú stenu, ktorá je majetkom mesta a spontánne sa stala miestom, kde grafity a street art našli svoje miesto. „Umiestnenie tejto steny je z pohľadu jej viditeľnosti a vnímania nielen domácich, ale i motoristov prechádzajúcich mestom veľmi dobrá. Mesto stenu neformálne legalizovalo na maľovanie pred 12 rokmi,“ priblížila samospráva.
K formalizovaniu jednoduchých pravidiel, ktoré sa opierajú o osobnú zodpovednosť umelcov, street artistov, writerov a rešpektovanie všeobecných pravidiel, mesto pristúpilo i na základe toho, že viacerí umelci sa dopytujú po tom, aby mohli svoje umenie legálne ukázať na povolených stenách. „Preto má mesto snahu vydať oficiálne pravidlá pre maľovanie na túto stenu a na steny, ktoré sú v majetku mesta,“ ozrejmila.
Cieľom VZN je zaviesť systém do zásahu do verejných priestorov jednoduchými krokmi - informovať mesto o zámere maľovania, rešpektovať iného umelca, dodržiavať všeobecné spoločenské pravidlá demokratického štátu a Ústavy SR a vytvoriť dohľad pri nerešpektovaní pravidiel.
Koncepčnou úpravou verejných priestorov v meste, ako aj odborným posúdením v kontexte rozvoja cestovného ruchu, kultúry, estetickej úrovne a transformácie hornej Nitry po ukončení ťažby uhlia sa zaoberá i pracovná skupina, ktorú mesto zriadilo ešte v roku 2021.
