O. T. Stefanovič má v bratislavskej Galérii výstavu Bratstvo a jednota

Bratislava 11. júna (TASR) - K problematickej histórii bývalej Juhoslávie sa obracia výstava fotografky a vizuálnej umelkyne Olje Triaška Stefanovič s názvom Bratstvo a jednota, ktorú vo štvrtok otvoria v Mirbachovom paláci Galérie mesta Bratislavy (GMB). V projekte autorka kombinuje rodinnú anamnézu 80. a 90. rokov 20. storočia na pozadí rozpadajúcej sa multietnickej Juhoslávie. Výstava potrvá do 13. septembra.



"Bratstvo a jednota je slogan, ktorý sa používal v bývalej Juhoslávii na prepojenie jednotlivých etník žijúcich na jej území, stal sa oficiálnym heslom v čase Titovho režimu, po druhej svetovej vojne až po 80. roky," uviedla pre TASR kurátorka výstavy Bohunka Koklesová.



Olja Triaška Stefanovič pomocou fotografie vytvára obrazové správy svojho vnútorného uvažovania o miestach, opustenej architektúre, ako aj o miestach, do ktorých si metaforicky dosadzuje vybrané témy.



Výstavu otvára textilný záves s farebnou rodinnou fotografiou autorky s názvom Made in Yugoslavia. Fotografie dokumentujú aj pozostatky kultu juhoslovanského prezidenta Josipa Tita, pozostatky oficiálnych stavieb jeho režimu. Súčasťou expozície sú aj fotografie pamätníkov, ktoré sa budovali v druhej polovici 20. storočia ako pripomenutie vojnových a etnických konfliktov v čase druhej svetovej vojny. Ich protiváhou sa stávajú fotografie, ktoré dokumentujú pozostatky občianskej vojny 90. rokov.



"Výstava nabáda diváka k aktívnemu premýšľaniu o histórii, politike, vojne, ale aj o pamäti, zabúdaní a napokon aj o viere v budúcnosť, o nádeji," hovorí Koklesová. Súčasťou expozície je aj prezentácia česko-slovenských vzťahov. "Je to výsledok môjho archívneho bádania medzi rokmi 1938 - 1948, súbor fotografií, rôznych dokumentov, ktoré odkrývajú premenu napätí a konfliktov medzi dvoma národmi, Čechmi a Slovákmi," uzavrela Koklesová.