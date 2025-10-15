Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Výtvarné umenie vo verejnom priestore v Handlovej bude mať pravidlá

Týkať sa bude najmä street artu na protipovodňovej stene na Mostnej ulici a ďalších stien na budovách v majetku mesta.

Autor TASR
Handlová 15. októbra (TASR) - Výtvarné umenie vo verejnom priestore v Handlovej bude mať svoje pravidlá. Samospráva na tento účel prijala všeobecne záväzné nariadenie (VZN), týkať sa bude najmä street artu na protipovodňovej stene na Mostnej ulici a ďalších stien na budovách v majetku mesta. Miestnu normu schválili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní, účinnosť nadobudne 21. októbra.

„Návrh VZN určuje jednoduché pravidlá a jeho hlavným cieľom je vyjsť v ústrety zodpovedným a kvalitným umelcom, ktorí sa tomuto umeniu venujú, zároveň umenie vhodne umiestniť do verejných priestorov,“ uviedla radnica v dôvodovej správe k materiálu.

K formalizovaniu jednoduchých pravidiel, ktoré sa opierajú o osobnú zodpovednosť umelcov, street umelcov, writerov a rešpektovanie všeobecných pravidiel, mesto pristúpilo i na základe toho, že viacerí umelci sa dopytujú po tom, aby mohli svoje umenie legálne ukázať na povolených stenách. „Preto má mesto snahu vydať oficiálne pravidlá pre maľovanie na túto stenu a na steny, ktoré sú v majetku mesta,“ ozrejmila.

Cieľom VZN je zaviesť systém do zásahu do verejných priestorov jednoduchými krokmi - informovať mesto o zámere maľovania, rešpektovať iného umelca, dodržiavať všeobecné spoločenské pravidlá demokratického štátu a Ústavy SR a vytvoriť dohľad pri nerešpektovaní pravidiel. Súčasťou miestnej normy je i príloha s plochami vo vlastníctve mesta, ktoré budú môcť umelci využiť na výtvarné aktivity.
