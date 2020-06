V Zichyho paláci vystavia diela zo súťaže Výtvarné spektrum 2020

Bratislava 15. júna (TASR) - Súťažnú výstavu neprofesionálnej výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2020 sprístupnia od 3. do 30. júla v bratislavskom Zichyho paláci. Na 57. ročníku krajského kola celoštátnej postupovej súťaže sa zúčastnilo 133 neprofesionálnych výtvarných tvorcov z Bratislavského kraja so 422 výtvarnými prácami, ocenené a vybrané práce budú súčasťou expozície. Vernisáž sa uskutoční 2. júla.



"Súčasťou vernisáže v priestoroch Staromestského centra kultúry a vzdelávania - Zichyho palác bude tiež rozborový seminár s odborníkmi v oblasti výtvarného umenia spojený s odovzdávaním cien," TASR o tom informoval Ján Honza z Malokarpatského osvetového strediska, ktoré podujatie organizuje.



Vstup na výstavu je voľný, milovníci výtvarnej tvorby ju môžu navštíviť v pondelok až piatok od 9.00 do 18.00 h a v sobotu medzi 13.00 až 18.00 h.