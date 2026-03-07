< sekcia Regióny
Výstava Voiceless - Bez hlasu predstavuje tvorbu M. Žákovej
Výstava sa sústreďuje na ženy, ktoré zostali v úzadí, boli prehliadané a často nechcené.
Autor TASR
Bratislava 7. marca (TASR) - Výstava Voiceless - Bez hlasu predstavuje prvú verejnú samostatnú prezentáciu autorky Martiny Žákovej. „Projekt prináša silnú introspektívnu výpoveď o ženskej identite, hodnote a vnútornej sile, ktorá existuje aj vtedy, keď zostáva nevypovedaná,“ približuje výstavu bratislavská Galéria Starý Avion, kde potrvá do 14. marca.
Venuje sa žene, ktorej hlas bol umlčaný okolnosťami, vzťahmi alebo vlastným strachom. „Napriek tomu v nej zostáva veľa nepovedaného, veľa emócií, túžob a myšlienok, ktoré si hľadajú cestu von,“ hovorí autorka k cyklu, ktorý je podľa nej pozvaním vnímať ženy nielen očami, ale citlivejšie ako bytosti s vlastnými príbehmi a skúsenosťami.
Výstava sa sústreďuje na ženy, ktoré zostali v úzadí, boli prehliadané a často nechcené. „Na ženy, ktoré si neuvedomujú svoju hodnotu, pretože ju nikdy nepočuli vyslovenú. Napriek tomu v sebe nesú celý vesmír viet, farieb a obrazov,“ dodáva kurátorka výstavy Ľuba Suchalová Harichová a zdôrazňuje symbolickú rovinu autorkinej tvorby.
„Ústredným motívom sú ženské tváre - filigránsky vypracované, zbavené individuálnych znakov akoby zastavené v tichu. Absencia očí nepôsobí ako provokácia, ale ako symbol. Mlčanie tu nie je slabosťou, ale priestorom a momentom pred slovom,“ vysvetľuje kurátorka k výstave, ktorej dominantou sú veľkoformátové figurálne maľby. Žáková v nich kombinuje olejomaľbu, akryl, tuš a olejový pastel. Pracuje najmä s modrými a azúrovými tónmi, okrovými odtieňmi, telovými farbami a výraznou čiernou kontúrou.
„Mnohé ženské postavy nemajú zobrazené oči, napriek tomu pôsobia sústredene a vnútorne silno. Jedinou zo žien, ktorej sú zreteľne viditeľné aj oči, je Mária Magdaléna,“ poznamenáva kurátorka s tým, že v obrazoch sa popri figurálnych motívoch objavujú aj stromy a oceán. „Pôsobia ako tiché metafory vytrvalosti, zakorenenia a pohybu, ktorý sa odohráva pod hladinou,“ objasňuje Suchalová Harichová.
Martina Žáková je rodáčkou z Piešťan, kde sa jej výtvarný talent formoval od detstva. Po štúdiu na Škole úžitkového výtvarníctva v Kremnici pokračovala na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave, venovala sa predovšetkým arteterapii. Magisterské štúdium ukončila na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Významný vplyv na jej umelecké smerovanie mal ročný pobyt v USA, kde pôsobila v maliarskom ateliéri pod vedením Theresy Dedmon.
Súčasťou výstavy bude komentovaná prehliadka s autorkou, uskutoční sa 11. marca o 17.00 h.
