Výtvarník a hudobník O. Hudec vydáva na LP nahrávku Piesne pre opunciu
Autor TASR
Bratislava 31. januára (TASR) - Výtvarný a multimediálny umelec Oto Hudec vydáva na LP hudobnú nahrávku Piesne pre opunciu. Vyjde pod značkou vydavateľstva Real Music House.
„Piesne pre Opunciu sú predovšetkým poctou odolnosti rastlín - opuncií - a tak trochu aj skrytým výkrikom o blízkosti klimatickej zmeny a o jej dosahoch,“ približuje svoj originálny hudobný koncert Hudec. Umelec tvoriaci sochy, inštalácie, animácie, nástenné maľby a videá, väčšinou s environmentálnou a so sociálnou témou, prináša na svojom prvom albume popri tichej melanchólii niektorých piesní aj jemne hymnické až radostné melódie, ktoré sú na oboch stranách LP. „Zo suchých regiónov sveta k nám prichádza niekedy tá najsilnejšia, až hypnotická hudba a tento album je tak trochu môj osobný pokus o taký púštny folk,“ hovorí Hudec.
Platňa je súvislým cyklom inštrumentálnych piesní zložených pre kaktus - opunciu. Na oboch stranách sa plynule prelínajú z jednej do druhej, doplnené o zvuky prírody. „Vytvárajú tak imaginárne putovanie atmosférou slnečných či suchých, často veterných krajín,“ dodáva vydavateľ s tým, že niektoré piesne vznikli ako nahrávky naživo na ostrove La Gomera (Kanárske ostrovy) vo svahoch subtropického terénu, kde rastú opuncie a agáve.
„Do albumu sú jemne zašifrované malé pocty hudobníkom a hudobným štýlom rôznych krajín, no skladby vznikli viac ako syntéza mojej vlastnej melodiky a potešenia z analógového zvuku a jeho nedokonalostí, radosti z hrania a experimentovania s nástrojmi aj ruchmi,“ prezrádza Hudec s tým, že aj v skladbách nahraných mimo prírody sa snažil ponechať istú mieru náhody, improvizácie. „S dôrazom na náladu, ktorá by, dúfam, mohla preniesť diváka k malým putovaniam krajinou,“ dodáva umelec, ktorý sa pri tvorbe hudby inšpiroval melodikou krajín a kontinentov, kde sa kaktusy opuncie prirodzene vyskytujú.
„Je to mimoriadne nevšedný soundtrack k fascinujúcemu svetu rastlín,“ opisujú hudobnú novinku Robert Pospiš a Martin Sillay, ktorí stoja za analógovým masteringom vzácneho typu nahrávky. Hudecov prvý album je zostavený z inštrumentálnych, niekedy jemne melancholických skladieb, kde dominuje gitara, ukulele, klavír, zvuky a ruchy suchej krajiny, ale aj atmosférické syntetizátory či ústna harmonika. „Album bol zamýšľaný tak, aby sa počúval ako celok - piesne na seba nadväzujú, nálady sa plynule strácajú a vynárajú zo zvukov veternej či pokojnejšej slnečnej krajiny,“ dodáva vydavateľstvo k nahrávke. Autorom obalu, grafiky a bookletu je samotný Oto Hudec.
