Výtvarník Gerboc vo svojich dielach mieša cynizmus s grotesknosťou

Bratislava 11. februára (TASR) - Bratislavská White & Weiss Gallery otvorila výstavu Rozprávka so šťastným koncom renomovaného slovenského výtvarníka Martina Gerboca. "Ponúka pohľad na Gerbocovu introspektívnu a emocionálne intenzívnu tvorbu, v ktorej sa temný cynizmus a skrytá úzkosť spájajú s prvkami grotesknosti a perverznosti," približuje galéria.



Dodáva, že Gerbocove obrazy vtiahnu návštevníkov do sveta zdanlivej bezstarostnosti, kde pod maskou frenetického smiechu prebýva nezameniteľná kombinácia krehkosti a surovej reality.



Viacero z prezentovaných diel vzniklo pri príležitosti tejto výstavy. "Sú dôkladne premyslené, nachádzame v nich množstvo výtvarných, filozofických, literárnych či filmových odkazov. Nemusíme poznať konkrétne inšpiračné zdroje, aby sme pocítili zvláštny závan niečoho zlovestného," uvádza galéria.



Ďalej podčiarkuje, že súčasný obrazový svet Gerboca je predovšetkým svetom presiaknutým cynizmom. "Je to svet, ktorý kričí a v ktorom sa autor ako jedna z vlastných postáv škerí a vysmieva cez šminky nahrubo rozotreté po tvári autora herca na scéne tohto nepokojného a cynického divadla," dodáva kurátorka Kristýna Jirátová.



Martin Gerboc (1971) žije a pôsobí na Slovensku a v Česku. Vyštudoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave, absolvoval zahraničné stáže na S. R. University of Pennsylvania v USA a Inštitúte vizuálnej komunikácie na Kolding School of Design v Dánsku. Niekoľko rokov pôsobil ako pedagóg na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Má za sebou množstvo samostatných a skupinových výstav, je autorom niekoľkých kníh filozofických esejí a esejí o maľbe. Natočil viacero hudobných videoklipov pre gotické a punkové skupiny a niekoľko nezávislých filmových krátkometrážnych projektov.



Výstava Martin Gerboc Happy Ending Fairy Tale/Rozprávka so šťastným koncom potrvá do 16. marca.