Výtvarník Roman Turcel vystavuje v Prievidzi a Bojniciach

Prievidza/Bojnice 2. júna (TASR) - Prievidzský výtvarník Roman Turcel vystavuje svoje diela na troch miestach. Výber z jeho diel môže verejnosť vidieť pri príležitosti jeho životného jubilea 50 rokov v Prievidzi v Galérii Jabloň a v Bojniciach v Kultúrnom centre a rezorte Meridiana.



Každá z výstavných expozícií ponúka inú tematiku. "V Galérii Jabloň je prezentovaná úplne najaktuálnejšia tvorba, tiež retrospektívny prierez a jedna veľkorozmerná inštalácia, ktorá siaha cez štyri poschodia," načrtol pre TASR Turcel. V Kultúrnom centre v Bojniciach podľa neho vystavuje samostatný súbor obrazov z obdobia roku 1996, keď rozjímal nad vecami medzi nebom a zemou.



"V Meridiane vystavujem samostatný súbor obrazov Podajme si ruky. Hlavnou tematikou výstavy sú portréty známych svetoobčanov, ktorí do nich vpisujú svoje myšlienky a odkazy," doplnil Turcel. Tie tam ako zatiaľ poslední vpísali i futbalisti Marek Hamšík a Juraj Kucka. Hamšík si vybral odkaz: Život nie je dobrý ani zlý, je presne taký, aký si ho spravíš. "Pozeral som si mottá a toto ma veľmi oslovilo. Je pravdivé, každý by si mal nájsť cestu a ísť si za svojím cieľom. S tým som sa stotožnil," uviedol pre TASR futbalista. Myšlienku vpísať odkaz do obrazu ocenil a označil ju za zaujímavú. "Som rád, že môžem byť medzi známymi osobnosťami, pre ktoré Roman maľoval. Napísať správne posolstvo do pekného obrazu je pekná myšlienka," dodal.



Turcel momentálne žije v metropole Českej republiky, čo mu podľa jeho slov prinieslo novú inšpiráciu. "Teraz sa už venujem len umeniu, tvorbe a som za to s veľkou pokorou vďačný. Hovorím, že k Prievidzi mám v pozitívnom zmysle neadekvátny vzťah. Je veľa vecí, ktoré by som mohol kritizovať, ale mám to tu rád," dodal umelec.



Výtvarník sa narodil v roku 1974 v Bojniciach. Výtvarnej tvorbe s využitím širokého spektra techník a ich kombinácií sa venuje programovo od svojich 18 rokov. Profesionálne pôsobí ako grafik, dizajnér a galerista. V súčasnosti žije a tvorí v Prahe. Svoju tvorbu prezentoval na viacerých výstavách doma i v zahraničí.



Diela Turcela si návštevníci v Galérii Jabloň môžu pozrieť do 13. júla, v Meridiane výstava potrvá do 7. júla a v Kultúrnom centre v Bojniciach do 25. augusta.