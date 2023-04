Výtvarníkov zo ZUŠ v Liptovskom Hrádku plánujú presťahovať

Liptovský Hrádok 10. apríla (TASR) - Mladých výtvarníkov zo Základnej umeleckej školy (ZUŠ) v Liptovskom Hrádku plánuje mesto presťahovať do nových priestorov v kultúrnom dome. Po novom by tak školskí hudobníci aj výtvarníci mohli sídliť v rovnakej budove. Mesto o tom informuje na svojej webovej stránke.



Výtvarný odbor má momentálne priestory v jednom z traktov Základnej školy Jozefa Dekreta Matejovie. Podľa mesta v škole pribúda počet žiakov a potrebujú výhľadovo uvoľniť priestory pre vyučovací proces. "Koncom minulého roka ukončila v kultúrnom dome svoju činnosť prevádzka pizzerie, zostali po nej voľné priestory. Radi by sme výtvarný odbor ZUŠ presťahovali tam," uvádza samospráva.



Dodáva však, že si to bude vyžadovať stavebné úpravy a finančné prostriedky. Pred začatím stavebných prác potrebujú mestu dať vypracovať projektovú dokumentáciu a všetky súvisiace činnosti.