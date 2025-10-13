< sekcia Regióny
Výtvarný salón predstaví tvorbu ľudí s mentálnym postihnutím
Autor TASR
Bratislava 13. októbra (TASR) - Výtvarný salón 2025 predstaví tvorbu ľudí s mentálnym postihnutím. Výstava potrvá do 26. októbra. Slávnostná vernisáž sa uskutoční v pondelok v Primaciálnom paláci v Bratislave. TASR o tom informovala Mária Baláž Gyuránová zo Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím (ZPMP) v SR, ktoré výstavu organizuje.
„Cieľom výstavy je oboznámiť širokú verejnosť s výtvarným nadaním, spôsobom, akým stvárňujú svoj svet ľudia s mentálnym postihnutím,“ uviedla Baláž Gyuránová. Do Výtvarného salónu ZPMP 2025 sa podľa nej zapojilo viac ako 35 domovov sociálnych služieb, špeciálnych materských, základných a praktických škôl, miestnych združení a jednotlivcov z celého Slovenska. Podotkla, že hlavná téma výstavy znie ‚V objatí prírody‘.
Výtvarný salón je jednou z príležitostí, ktorá pomáha rúcať bariéry a hľadať porozumenie medzi ľuďmi so znevýhodnením a širokou verejnosťou. ZPMP v SR je celoslovenská mimovládna organizácia, ktorej cieľom je začlenenie detí a dospelých ľudí s mentálnym postihnutím do spoločnosti.
