Vytvorenie Spojenej školy Vazovova v Bratislave sa odkladá

Bratislava 8. októbra (TASR) – Vytvorenie Spojenej školy Vazovova organizačnou zmenou Základnej školy na Vazovovej ulici a Gymnázia Jána Papánka v bratislavskom Starom Meste sa odkladá. Dôvodom je vyhlásený núdzový stav na Slovensku v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu, ktorý ohrozuje harmonogram spojenia oboch inštitúcií do jedného právneho subjektu. Zámer je spoločným projektom Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) a mestskej časti.



"Harmonogram bol nastavený doslova na minúty a akékoľvek predĺženie lehôt potenciálne vyplývajúce z núdzového stavu by vážne ohrozilo termín realizácie. Realizáciu po obojstrannej dohode odkladáme na obdobie, keď bude pandemická aj hospodárska situácia na Slovensku stabilizovaná," skonštatovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová s tým, že na zámere budú naďalej pracovať.



Potvrdzuje to aj predseda BSK Juraj Droba, podľa ktorého je v súčasnosti potrebné tento "ambiciózny" projekt o dva alebo tri roky odložiť. "Budeme robiť na príprave memoranda o spolupráci, ktoré tieto dve školy ešte viac zblíži. Finálnym cieľom je úplné spojenie škôl," poznamenal Droba. Školy budú naďalej úzko spolupracovať a zapájať sa do projektov.



Ambíciou projektu je vytvoriť spojenú školu, ktorá bude poskytovať nielen kvalitné jazykové vzdelávanie, ale zároveň bude disponovať odborným zázemím pre inkluzívne vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, v prípadne možností aj s žiakov s rôznymi druhmi postihnutia. V prípade rozšírenia jazykového vzdelávania ide o rozšírenie vyučovania anglického jazyka a zavedenie päťročného bilingválneho štúdia v anglickom jazyku.



Zámer vytvoriť Spojenú školu Vazovova odsúhlasili poslanci staromestského miestneho aj krajského zastupiteľstva. Súhlasné stanovisko vyjadrili aj rodičia žiakov v dvoch prieskumoch, ktoré zrealizovala mestská časť. V aktuálnom prieskume sa za spojenie škôl vyjadrilo takmer 58 percent rodičov, proti spojeniu bolo desať percent.



ZŠ Vazovova a Gymnázium J. Papánka tvorili na začiatku 50. rokov minulého storočia jeden vzdelávací celok. V rôznych časových obdobiach potom dochádzalo k ich rozdeľovaniu a opätovnému zlučovaniu.