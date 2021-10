Ekonomická univerzita bude vyučovať online, žiadali to aj študenti

Bratislava 4. októbra (TASR) - Študenti a zamestnanci Ekonomickej univerzity v Bratislave žiadali, aby sa v zimnom semestri akademického roka 2021/2022 neuskutočnila prezenčná výučba, ale aby sa naďalej vyučovalo dištančne. V tejto súvislosti vznikla petícia, pod ktorou je podpísaných viac ako 2200 ľudí. V pondelok rektor univerzity rozhodol, že výučba bude v zimnom semestri naďalej prebiehať online. Informuje o tom univerzita na svojom webe.



Rektor Ekonomickej univerzity v Bratislave na spoločnom zasadnutí s dekanmi bratislavských fakúlt 4. októbra po spoločnej dohode rozhodol, že výučba na 1. a 2. stupni denného štúdia bude od 11. októbra do 17. decembra prebiehať výhradne online formou.



Signatári petície poukazovali na fakt, že univerzita má väčšinu svojich fakúlt v rámci dvoch hlavných budov s tým, že jedno miesto navštevuje viac ako 7400 študentov. Takéto množstvo osôb na jednom mieste, ako tvrdia, ohrozuje zdravie zamestnancov i študentov. "V prípade prezenčnej výučby prídu študenti z mnohých okresov SR, ktoré sú v rámci COVID automatu sfarbené tmavšími farbami. Takéto cestovanie a miešanie okresov zapríčiní vyššiu úroveň nákazy nielen v rámci univerzity, ale i v rámci okresu Bratislava," uvádza sa v petícii. Upriamili pozornosť aj na to, že nie každý zo študentov či zamestnancov je očkovaný, či po prekonaní ochorenia COVID-19, a teda je množstvo ľudí odkázaných na pravidelné testovanie sa v prípade prezenčnej výučby. Tvrdia, že to môže byť pomerne nákladná záležitosť. Problémom by podľa nich mohlo byť aj internátne ubytovanie študentov.



Na Ekonomickej univerzite v Bratislave sa výučba v zimnom semestri od 20. septembra do 8. októbra realizuje podľa rozvrhu online formou.