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Vyučovanie na SOŠ pedagogickej v Modre pokračuje v štandardnom režime
V Univerzitnej nemocnici Bratislava ošetrili v piatok 24 študentov.
Autor TASR
Modra 23. novembra (TASR) - Vyučovanie na Strednej odbornej škole (SOŠ) pedagogickej v Modre pokračuje od pondelka v štandardnom režime. Škola pri rozhodovaní o obnovení vyučovania vychádzala z výsledkov opakovaných meraní a zo stanoviska zasahujúcich odborníkov. Príčina piatkových (20. 11.) zdravotných ťažkostí študentov zatiaľ nie je známa. TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Lucia Forman.
„Hasiči a odborné tímy z Nitry v sobotu (21. 11.) vykonali opakované merania v priestoroch celej Strednej odbornej školy pedagogickej v Modre. Výsledky meraní boli negatívne. Na ich základe hasiči a odborníci nemali výhrady k návratu žiakov do školy,“ priblížila Forman. Škola plánuje počas pondelka kontaktovať aj centrum poradenstva a prevencie a organizáciu IPčko v súvislosti s možnosťami psychologickej podpory pre žiakov.
V Univerzitnej nemocnici Bratislava ošetrili v piatok 24 študentov. Z toho 12 bolo prijatých na hospitalizáciu z dôvodu sledovania. „Osoby najčastejšie uvádzali respiračné problémy, zhoršené dýchanie, bolesti hlavy a závraty. Dvanásť osôb, ktoré sme prijali na hospitalizáciu, sme na druhý deň prepustili vzhľadom na to, že sa u nich dodatočne neobjavili žiadne iné zdravotné ťažkosti,“ spresnila pre TASR hovorkyňa univerzitnej nemocnice Eva Kliská.
Vo Fakultnej nemocnici Trnava boli hospitalizovaní traja pacienti. „V nedeľu boli prepustení do domácej liečby,“ doplnil pre TASR hovorca nemocnice Matej Martovič. Pacientov s príznakmi intoxikácie neznámou látkou ošetrili a hospitalizovali aj v bratislavskom Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH).
Piatkovou udalosťou sa intenzívne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku. „V uvedenom prípade prebieha aj naďalej vyšetrovanie, vykonávajú sa všetky potrebné procesné úkony vrátane výsluchov svedkov a znaleckého skúmania,“ povedala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Záchranné zložky zasahovali v piatok ráno v strednej škole v Modre pre podozrenie na únik neznámej látky. Príznaky intoxikácie malo niekoľko desiatok osôb. Hasiči a odborníci z kontrolného chemického laboratória nezistili zvýšené hodnoty nebezpečných látok.
„Hasiči a odborné tímy z Nitry v sobotu (21. 11.) vykonali opakované merania v priestoroch celej Strednej odbornej školy pedagogickej v Modre. Výsledky meraní boli negatívne. Na ich základe hasiči a odborníci nemali výhrady k návratu žiakov do školy,“ priblížila Forman. Škola plánuje počas pondelka kontaktovať aj centrum poradenstva a prevencie a organizáciu IPčko v súvislosti s možnosťami psychologickej podpory pre žiakov.
V Univerzitnej nemocnici Bratislava ošetrili v piatok 24 študentov. Z toho 12 bolo prijatých na hospitalizáciu z dôvodu sledovania. „Osoby najčastejšie uvádzali respiračné problémy, zhoršené dýchanie, bolesti hlavy a závraty. Dvanásť osôb, ktoré sme prijali na hospitalizáciu, sme na druhý deň prepustili vzhľadom na to, že sa u nich dodatočne neobjavili žiadne iné zdravotné ťažkosti,“ spresnila pre TASR hovorkyňa univerzitnej nemocnice Eva Kliská.
Vo Fakultnej nemocnici Trnava boli hospitalizovaní traja pacienti. „V nedeľu boli prepustení do domácej liečby,“ doplnil pre TASR hovorca nemocnice Matej Martovič. Pacientov s príznakmi intoxikácie neznámou látkou ošetrili a hospitalizovali aj v bratislavskom Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH).
Piatkovou udalosťou sa intenzívne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Pezinku. „V uvedenom prípade prebieha aj naďalej vyšetrovanie, vykonávajú sa všetky potrebné procesné úkony vrátane výsluchov svedkov a znaleckého skúmania,“ povedala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Silvia Šimková.
Záchranné zložky zasahovali v piatok ráno v strednej škole v Modre pre podozrenie na únik neznámej látky. Príznaky intoxikácie malo niekoľko desiatok osôb. Hasiči a odborníci z kontrolného chemického laboratória nezistili zvýšené hodnoty nebezpečných látok.